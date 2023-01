Após prêmio multimilionário, Mega-Sena retoma sorteio hoje; confira os números

A Mega-Sena retoma nesta quarta-feira seu sorteio duas vezes por semana (quartas e sábados), hoje com um prêmio estimado em R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas mágicas.

Confira os números da Mega-sena do concurso 2551:

01, 25, 29, 43, 46, 48

LEIA TAMBÉM:

Mega da Virada

No último sábado, cinco apostas, três delas de bolões, ganharam a famosa Mega da Virada, que pagou um dos maiores prêmios da história das loterias da Caixa, R$ 542 milhões. As apostas dos vencedores, segundo a Caixa econômica Federal, foram feitas em Santos (bolão com 34 cotas), Arroio do Sul, no RS (bolão com 45 cotas) e São José da Bela Vista, São Paulo (bolão com 9 cotas), além das cidades de São José da Bela Vista (SP) e Florestal (MG).

Super Sete sorteia R$ 8,3 milhões

Ainda com seu prêmio acumulado, a Super Sete promete pagar nesta quarta-feira (4) um prêmio estimado em R$ 8,3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Super Sete hoje:

2, 6, 1, 1, 7, 1, 0