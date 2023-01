Veja o resultado do concurso 6041 da Quina

Nenhum apostador levou o prêmio da Quina no último sorteio e hoje a loteria retorna com um prêmio estimado para quem acertar os cinco números de R$ 1,3 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina nesta terça-feira:

04, 07, 50, 56, 66

Sorteio de ontem

Nesta segunda-feira, ninguém levou o prêmio da Quina, mas 27 apostadores marcaram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 9.718,03 cada. Já o terno (três acertos) saiu para 2.598 pessoas, que vão levar R$ 96,18. Os números do sorteio de ontem foram 29, 32, 35, 69, 78

Dupla Sena tem prêmio de R$ 1,59 milhão

Assim como a Quina, a Dupla Sena também está com seu prêmio principal acumulado e promete pagar a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio de R$ 1,59 milhão. No segundo sorteio, o apostador vai levar para casa R$ 59,8 mil.

Confira os números da Dupla Sena:

1º sorteio

08, 11, 12, 20, 27, 47

2º sorteio

02, 06, 15, 31, 41, 50