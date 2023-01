Rojão que ficou preso a corpo de mulher no Ano Novo lesionou órgãos internos

O rojão que ficou preso à roupa de uma mulher no Ano Novo na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, lesionou também seus órgãos internos. As informações são do “G1″.

De acordo com a PM (Polícia Militar), Elisangela Tinem, de 38 anos, morava na Capital e passava a virada de ano ao lado da família.

A corporação afirmou que a explosão lesionou parte do abdômen e do braço da vítima. Segundo a equipe que fez o primeiro atendimento, o artefato atingiu ainda vários órgãos internos, causando a morte ainda no local

Por conta da grande quantidade de pessoas na faixa de areia, não foi possível identificar o responsável pela utilização dos fogos de artifícios que causaram a tragédia. O 1º DP (Distrito Policial) de Praia Grande investiga o caso, registrado como homicídio e lesão corporal culposa na CPJ (Central de Polícia Judiciária) da cidade.

A tragédia

Elisangela comemorava a chegada do Ano Novo em uma praia de Praia Grande quando um rojão ficou preso em sua roupa e acabou explodindo. Ela teve o peito atingido em cheio e morreu.

A PM disse que, além do namorado da vítima, algumas pessoas tentaram ajuda a remover o objeto, que ficou grudado a seu corpo.

Ao “UOL”, uma jovem que comemorava o Réveillon na mesma praia disse que a cena parecia saída de um filme de terror. “A gente estava lá, curtindo, quando de repente, vimos essa moça começar a pular no lugar e gritar. Acho que nem deu tempo de ajudar, porque em poucos segundos veio a explosão. Foi horrível.”

