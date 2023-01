Prefeito de SP anuncia construção de ginásio para homenagear Pelé; corpo do Rei será enterrado hoje

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), esteve no velório de Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, litoral paulista, na segunda-feira (2), quando anunciou algumas homenagens ao Rei do Futebol. Entre elas está a construção de um ginásio multiuso em Moema, na Zona Sul da capital paulista, que levará o nome do ex-atleta, além de mudança no “Programa Bolsa Atleta”, que passará a ser chamado de “Bolsa Atleta Pelé”.

“A gente poder fazer com que a cidade de São Paulo, nosso país e o mundo sempre lembrem positivamente do nosso eterno rei Pelé. Nós vamos inclusive construir um ginásio ali onde hoje é o Ibirapuera, onde a gente tem a pista de ciclismo, será o ginásio Rei Pelé”, afirmou Nunes.

Além disso faremos o programa Bolsa Atleta se chamar Bolsa Atleta Pelé. Mantendo o legado do nosso rei vivo, principalmente para a criançada, que poderá se inspirar com a trajetória do maior jogador de futebol dos tempos, que veio da periferia, acreditou e conquistou o mundo. pic.twitter.com/bgzNLNVk4I — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) January 2, 2023

Conforme o anúncio do prefeito, o ginásio que será construído terá capacidade para atender 12 mil pessoas. Ele destacou que a cidade de São Paulo já tem um Centro Esportivo na Lapa, na Zona Oeste, que leva o nome do Rei do Futebol. Mas disse que prepara essa nova homenagem.

“Já temos um equipamento denominado ‘Pelezão’ e vamos começar a obra de um ginásio multiuso no Parque das Bicicletas, na região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, que irá se chamar ‘Ginásio Pelé’ ainda neste ano”, prometeu o prefeito.

Ele também disse que o “Bolsa Atleta”, que é um programa que ajuda financeiramente os jovens atletas de alto rendimento entre 14 e 21 anos de modalidades presentes nos Jogos Pan-americanos, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos ou Parapan-americanos, também passará a ter o nome de Pelé.

“A gente vai ter um Bolsa Atleta específico, o Bolsa Atleta Pelé, para ampliar essas ações, para que as crianças possam desenvolver os seus esportes nos campos, principalmente na periferia de São Paulo”, afirmou o prefeito.

Corpo de Pelé é velado na Vila Belmiro, em Santos, SP (Reprodução/Twitter)

Velório e enterro de Pelé

O velório de Pelé é realizado desde a manhã de segunda-feira na Vila Belmiro, em Santos. A cerimônia é aberta ao público e milhares de pessoas, entre populares, famosos e autoridades, já passaram pelo local para se despedir do ex-jogador.

O velório no estádio foi um pedido feito pelo próprio Pelé à família. Nos últimos dias, o time do Santos já havia montado uma estrutura no gramado para sediar o adeus ao ídolo nacional.

Às 10h desta terça-feira (3), o corpo será levado em um cortejo com destino ao Memorial Necrópole Ecumênica, onde será realizado o sepultamento reservado aos familiares. O trajeto inclui o Canal 6, onde mora a mãe do Rei do Futebol, dona Celeste.

A morte

Pelé morreu aos 82 anos na tarde de quinta-feira (29). Ele estava internado desde novembro no Hospital Israelita Albert Einsten para tratar de uma infecção respiratória após contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia contra um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

LEIA TAMBÉM: