Ônibus bate em caminhão e deixa 24 feridos na Rodovia dos Bandeirantes

Vinte e quatro pessoas ficaram feridas na batida de um ônibus de viagem com um caminhão na madrugada desta terça-feira, na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

A colisão ocorreu no km 26 da rodovia, no sentido da Capital, já perto da Capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para socorrer as vítimas, o ônibus se chocou com a traseira do caminhão. Ainda não se sabe se foi uma falha do motorista do ônibus, que vinha de Ribeirão Preto, ou alguma manobra do responsável pelo caminhão que colocou em risco os veículos que transitavam no local.

Segundo autoridades que atenderam à ocorrência, o motorista do caminhão não ficou no local para prestar ajuda às vítimas.

Quinze feridos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e nove pelo serviço de emergência da concessionária da pista, a Autoban. A maioria sofreu apenas ferimentos leves e foram atendidos no local, mas alguns passageiros tiveram que ser levados a hospitais da região.

Uma mulher de 46 anos e um idoso de 76 tiveram que ser encaminhados ao serviço de pronto-atendimento. Ela sofreu uma contusão na perna e estava sentindo muitas dores e o homem bateu a cabeça e sofreu um trauma leve e ferimentos no rosto. Ambos foram levados ao Hospital Geral de Taipas.

Um terceiro passageiro deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional de Osasco com dores no pescoço e no peito.

Não houve nenhuma morte registrada, de acordo com o boletim do Corpo de Bombeiros.

Os investigadores do 87º distrito da Capital, onde foi registrado o boletim de ocorrência, irão investigar as circunstâncias do acidente.