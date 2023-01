Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão nesta terça-feira

O concurso 2704 da Lotofácil, que será sorteado na noite desta terça-feira (3), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h.

Para jogar, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Último sorteio

Seis sortudos dividiram o prêmio principal do concurso 2703 da Lotofácil, sorteado na noite do último sábado (31). Cada um deles levou R$ 148.930 para casa.

As apostas vencedoras, segundo a Caixa Econômica Federal, são de Cabreúva (SP), Salvador (BA), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Joinville (SC). A sexta aposta foi feita via canal eletrônico, não sendo possível determinar sua origem.

Os números sorteados na ocasião foram:

01 - 02 - 05 - 07 - 09

10 - 12 - 13 - 14 - 17

19 - 20 - 21 - 23 - 24

Outras 556 pessoas marcaram 14 dos 15 pontos e ganharam R$ 481,40. Quem acertou 13 dezenas - caso de 13.512 apostadores - recebeu apenas R$ 25.

LEIA TAMBÉM: