Jovem some após ser abordada por homem no trabalho e é achada morta no Ceará; entenda o caso

Jovem Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, sumiu após ser abordada por homem no trabalho e foi achada morta dois dias depois, em Morrinhos, no Ceará (Reprodução/Redes sociais)

A jovem Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, desapareceu após ser abordada por um homem no escritório em que trabalhava cidade de Morrinhos, no Ceará, e foi achada morta dois dias depois. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o suspeito caminhava pelas ruas da cidade antes de sequestrar a vítima (veja abaixo). Além dele, um outro envolvido no caso também foi detido pela polícia.

Itamara sumiu no último sábado (31). Câmeras de segurança mostram quando um homem que estava caminhando chegou até o escritório. Minutos depois, ele deixou o estabelecimento na garupa da motocicleta que era pilotada pela jovem. Outras imagens mostraram a movimentação do homem minutos antes de sequestrar a vítima.

Como não voltou para casa e não atendia às ligações dos familiares, o desaparecimento da jovem foi denunciado à polícia. Uma investigação foi iniciada, mas o corpo dela acabou sendo encontrado em um terreno no Distrito de Bom Princípio, que fica em Morrinhos, na última segunda-feira (2).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar deteve, ainda na tarde desta segunda-feira, os dois suspeitos pelo crime, de 20 e 35 anos.

Além disso, a corporação destacou que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que auxiliarão nas investigações.

Paixão obsessiva

Em entrevista ao site G1, Raquel Bruna, que é irmã da vítima, contou que um dos homens presos era vizinho da família. “O cúmplice vivia na nossa casa. Era nosso vizinho”, contou ela.

Raquel destacou que a irmã não mantinha nenhum relacionamento com os suspeitos e acredita que o crime pode ter sido motivado por uma paixão não correspondida que o vizinho tinha pela jovem.

“Paixão obsessiva por ela, mas nunca demonstrou e não aceitava o fato que ela ia se casar”, falou a irmã da vítima.

O caso segue em apuração pela Polícia Civil. Os dois homens presos devem responder pelo homicídio e ocultação de cadáver.

