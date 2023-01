IPVA 2023: Confira o valor do imposto para São Paulo

Vencimento do IPVA 2022 começa no dia 11 (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Já está disponível em toda a rede bancária e no portal da Secretaria da Fazenda de São Paulo os valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para 2023.

Proprietários de carros com placa do Estado de São Paulo podem conferir diretamente nos terminais de autoatendimento da rede bancária ou clicando aqui apenas informando o número do Renavam.

A Secretaria da Fazenda de SP disponibiliza ainda a consulta ao valor venal do veículo para 2023 no Sistema de Veículos (Sivei). Basta informar a placa do veículo.

Neste ano, os contribuintes terão a opção de pagar o imposto em até cinco parcelas. Quem decidir pagar em janeiro, à vista, terá desconto de 3%. Para parcelar, é necessário que o dono do veículo pague a primeira até a data do vencimento (veja calendário abaixo).

Neste ano, em média, o tributo ficou 10,77% mais caro, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)

As alíquotas do imposto para veículos particulares novos e usados permanecem as mesmas de anos anteriores: 4% para carros de passeio; 2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado; além de 1,5% para caminhões e 1% para os veículos de locadoras.

LEIA TAMBÉM: Rodízio municipal de veículos só volta a vigorar em SP na próxima segunda-feira

Opções de pagamento

À vista

Cota única em janeiro com desconto de 3%;

Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52

Em 3 vezes, de janeiro a março (entre R$ 205,56 e R$ 274,07);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (entre R$ 274,08 e R$ 342,5);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (acima de R$ 342,60).

Veja tabela: