Internautas reagem às críticas de Neto sobre ausência de campeões do Mundo no velório de Pelé

O ex-jogador Neto, eterno ídolo do Corinthians, esteve no velório de Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista, na madrugada desta terça-feira (3). Ao ser entrevistado por repórteres que cobriam a cerimônia, ele disse que o povo brasileiro não sabe valorizar suas lendas e criticou a ausência de outros atletas famosos na despedida ao Rei do Futebol (veja no vídeo abaixo). As falas dele logo repercutiram e muitos internautas concordaram com o apresentador da Band.

Craque Neto em sua chegada no velório do Rei Pelé. pic.twitter.com/TrLjG9ywkp — Beiçola Santista (@beicolasantista) January 3, 2023

“O Pelé é ídolo do mundo. Só que nosso país é sem cultura, sem educação. É um país que os pentacampeões não vieram, os tetracampeões não vieram [exceto Mauro Silva], o treinador da Seleção não veio. Mas o mais importante é as pessoas virem. O Pelé é eternizado. As pessoas têm que entender que o Edson Arantes do Nascimento era uma pessoa como todos nós, que comete equívocos, que erra... O Pelé, não”, destacou Neto.

“E, por sinal, esse país não sabe quem é o Pelé. Nem o Santos sabe. As pessoas não sabem quem é ele. Por isso a gente tinha que homenagear quando ele estava vivo, não depois da morte. Parabéns ao Santos e a vocês da imprensa. O Pelé é um dos caras mais importantes depois de Jesus. É o maior ser humano de todos. Está com Mandela, Gandhi, só que a gente, brasileiro, não sabe reconhecer”, ressaltou o ex-jogador.

Nas redes sociais, muitos internautas concordaram com o craque Neto e lamentaram a ausência de Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, e demais campeões do Mundo na despedida ao Rei do Futebol.

“Rapaz o neto solta umas às vezes que é um tapa na cara”, escreveu um usuário do Twitter. “O que o Neto disse é apenas o retrato de um país que não sabe reconhecer seus ídolos. Inadmissível o REI não ter o total reconhecimento devido da grande parte da população brasileira”, ressaltou outro.

Veja a repercussão abaixo:

rapaz o neto solta umas as vezes que é um tapa na cara !!!! — Hokage (@elsondenis1) January 3, 2023

O que o Neto é apenas o retrato de um país que não sabe reconhecer seus ídolos.



Inadmissível o REI não ter o total reconhecimento devido da grande parte da população brasileira. — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 3, 2023

“O Pelé sempre foi crucificado pela mídia geral por não falar do racismo. Mas ele não precisava, e nunca precisou. Porque em todos os lugares que ele entrou, as pessoas que eram brancas, que eram 'reis' e 'rainhas', abaixavam a cabeça para o Rei Pelé.”



🎙 Neto.

📸 Reprodução pic.twitter.com/SPhPrXYTU9 — Mundo da Bola (@mundodabola) December 29, 2022

A Seleção brasileira se afasta cada vez mais do povo... Aí tá a prova maior depois de 94 com todos grandes jogadores nossos jogando fora do país ,a desconexão do futebol e povo só aumenta , o reflexo tá aparecendo agora ,não fazem nenhum tipo de esforço para ir no velório do Pelé — Cristiano Oliveira (@cris_oliveira11) January 3, 2023

Neto e Zé Roberto não tinham obrigação NENHUMA de ir ao velório de Pelé, mas foram.



Zé ajudou Edinho a carregar o caixão do Rei, Neto ficou até as 4h da manhã.



Ambos vestiram e sentiram o peso da 10 de Pelé. Dois gigantes! pic.twitter.com/5OhRkR0Vqt — Bleno ⚪⚫ | #PeléEterno (@BlenoSFC_) January 3, 2023

O futebol brasileiro IGNOROU a morte de Pelé. Com as honrosas exceções conhecidas (Neto, Mauro Silva, ex-colegas do Santos...), os bonitos do tetra e do penta, técnicos (Tite, Mano, Felipão...), jogadores, dirigentes... Simplesmente não foram ao velório. — Flavio Gomes (@flaviogomes69) January 3, 2023

Craque Neto Representou Muito Mais que Muitos Ex-jogadores que se diziam fã do Rei que nem se quer foram dar o Ultimo Adeus Ao PAI DA BOLA, Ao Rei Do Futebol.



NETO VOCÊ É GIGANTE, SEMPRE RESPEITOU O SANTOS E O REI PELÉ!! 🤍🖤👑 pic.twitter.com/GIPwOXbW81 — Santos FC Vila Belmiro (@SVilabelmiro) January 3, 2023

Obrigado, Craque @10neto! Não é de hoje que ele é um dos únicos agentes da TV Aberta que falam com carinho e muito respeito da Instituição @SantosFC e do Maior Atleta de Todos os Tempos, o lendário e eterno Rei Pelé. Você mereceu vestir a Camisa mais Famosa do Mundo, Neto. pic.twitter.com/m56IwplF9p — Rodrigo Cafundó (@rp_cafundo) January 3, 2023

Morte de Pelé

Pelé morreu na tarde da última quinta-feira (29), aos 82 anos. Ele estava internado desde novembro no Hospital Israelita Albert Einsten para tratar de uma infecção respiratória após contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia contra um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

O velório de Pelé, realizado na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista, terminou na manhã desta terça-feira (3) sob aplausos. Como programado, o caixão seguiu por cortejo pela cidade até o Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, onde será enterrado em cerimônia restrita a amigos e familiares.

