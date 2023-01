Falsa faxineira é presa por furto no Rio de Janeiro; entenda como ela agia

Uma mulher foi presa por furto mediante fraude no Rio de Janeiro no último domingo (1º). De acordo com as investigações, ela fingia ser faxineira para levar pertences das casas em que supostamente trabalhava.

A polícia indicou que Fabiana Pereira de Souza furtou dinheiro e joias da casa de pelo menos dez pessoas. O prejuízo de uma delas chegou a R$ 300 mil.

A suspeita teria criado um perfil em uma plataforma de agendamento de diaristas e aguardava ser chamada para cometer os crimes. Ela nega as acusações.

Prisão em flagrante

Em uma das residências, segundo a polícia, Fabiana conseguiu abrir o cofre e furtou uma pulseira de prata, uma de ouro, duas alianças de ouro, uma corrente de ouro, óculos de marca, R$ 350, US$ 300 e 100 pesos argentinos. As vítimas fizeram a denúncia que levou à prisão em flagrante da mulher.

Outra vítima reconheceu um par de brincos em posse de Fabiana. Além dela, três pessoas encontraram seus cartões bancários entre os itens apreendidos.

A suspeita chegou a ter o CPF bloqueado na plataforma de diaristas após uma denúncia, mas a mulher teria furtado a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de uma cliente e utilizado o documento para fazer um novo cadastro e burlar o sistema.

