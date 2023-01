Corpo de Pelé é sepultado em Memorial; saiba como foi o cortejo pelas ruas de Santos

O cortejo com o corpo de Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, por volta das 14h desta terça-feira (3). O Rei do Futebol foi sepultado no local, em cerimônia restrita a parentes e amigos.

A área destinada ao descanso final do ídolo nacional já existia desde 2003. A família ainda vai definir quando o público poderá visitar o espaço.

Os portões do Memorial foram fechados logo após a entrada do caixão de Pelé, mas os fãs puderam prestar as últimas homenagens durante velório na Vila Belmiro. Ao todo, foram 24 horas de despedida. Mais de 230 mil pessoas passaram pelo local.

Autoridades e personalidades do futebol compareceram ao estádio. O presidente recém-empossado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também esteve presente.

O cortejo

Por volta das 10h de hoje, o caixão foi fechado e seguiu em cortejo pela cidade em carro do Corpo de Bombeiros. Uma multidão de admiradores lotaram as vias para se despedir do Atleta do Século. Por onde passou, Pelé recebeu aplausos e homenagens.

O cortejo passou em frente a casa da mãe de Pelé, dona Celeste Arantes, de 100 anos. A idosa mora na Avenida Joaquim Montenegro, o Canal 6, na Ponta da Praia e é cuidada pela irmã de Rei, Maria Lúcia.

Morte de Pelé

Pelé morreu na tarde da última quinta-feira (29), aos 82 anos. Ele estava internado desde novembro no Hospital Israelita Albert Einsten para tratar de uma infecção respiratória após contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia contra um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

