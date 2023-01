Corpo de idosa é encontrado dentro de mala em condomínio; veja o que se sabe até agora

O corpo de uma idosa de 78 anos foi encontrado dentro de uma mala em um condomínio residencial de Itajaí, em Santa Catarina, no último domingo (1º).

A tal mala chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a PM (Polícia Militar) por volta das 5h30.

De acordo com as autoridades, os moradores viram uma mulher tentando carregar o objeto em uma moto. A suspeita, porém, não conseguir o locomover e acabou fugindo. As informações são do “UOL”.

Quem era a idosa?

A identidade da vítima não foi revelada. Sabe-se apenas que ela era natural de Itajaí.

Detalhes como há quanto tempo a idosa vivia no condomínio ou a possível dinâmica do crime também não foram informados.

A ocorrência foi registrada como homicídio. Ninguém foi preso até agora. A polícia investiga o caso.

