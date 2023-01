Confira os números do sorteio 2704 da Lotofácil

A Lotofácil reinicia seu sorteio diário nesta terça-feira (3) com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão que será pago ao apostador que acertar os quinze números sorteados pela Caixa.

Confira as dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta terça-feira:

02, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23

Sorteio de sábado

Seis sortudos dividiram o prêmio principal do concurso 2703 da noite do último sábado (31). Cada um dele levou R$ 148.930,00

As apostas vencedoras, segundo a Caixa Econômica Federal, são de Cabreúva (SP), Salvador (BA), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Joinville (SC). A sexta aposta foi feita via canal eletrônico, não sendo possível determinar sua origem.

Outras 556 pessoas marcaram 14 dos 15 pontos e ganharam R$ 481,40. Quem acertou 13 dezenas - caso de 13.512 apostadores - recebeu apenas R$ 25.

Dupla Sena tem prêmio de R$ 1,6 milhão

Assim como a Quina, a Dupla Sena também está com seu prêmio principal acumulado e promete pagar a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio de R$ 1,6 milhão. No segundo sorteio, o apostador vai levar para casa

Confira os números da Dupla Sena:

1º sorteio

08, 11, 12, 20, 27, 47

2º sorteio

02, 06, 15, 31, 41, 50