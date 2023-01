Camareira que fingia ter leucemia e enviava fotos com sangue falso recebeu R$ 12 mil em doações

A camareira Débora Barros dos Santos, de 25 anos, que é investigada por suspeita de fingir ter leucemia para obter dinheiro para fazer exames e comprar remédios, em Pirenópolis, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal, recebeu pelo menos R$ 12 mil em doações, segundo a Polícia Civil. A investigação aponta que ela enviava fotos com curativos e sangue falsos para aplicar os golpes e enganava as vítimas dizendo que fazia um tratamento em um hospital, do qual nunca foi paciente.

“É pelo menos esse valor, mas certamente vai chegar a um número maior. Pode ser até três vezes mais”, explicou o delegado Tibério Cardoso em entrevista ao site G1.

Até o momento, 13 testemunhas já foram ouvidas pela polícia. Destas, uma disse que conseguiu juntar R$ 3 mil em doações, que foram repassadas à jovem. “Tiveram doações individualizadas que foram muito altas”, destacou o delegado.

O caso segue sendo apurado pela corporação.

Sangue e curativos falsos

O delegado destacou que a jovem costumava enviar algumas imagens para sensibilizar as pessoas que a ajudavam financeiramente. Essas fotos, no entanto, mostravam sangue e curativos falsos. “Ela mandava para os colegas e muita gente desconfiou, mas ela dizia que era sangue”, disse Tibério.

Camareira suspeita de fingir ter leucemia enviava fotos com sangue e curativos falsos, segundo a polícia (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

Uma colega de Débora que não quis se identificar, também ouvida pela reportagem do site G1, contou que a jovem costumava enviar as imagens e dizia que o sangue saía do seu nariz depois das sessões de quimioterapia. No entanto, conforme as investigações, o material que aparece nas imagens não representam sangramentos.

O delegado ressaltou que a camareira dizia ser paciente do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, mas nunca foi atendida no local. Segundo a Polícia Civil, a jovem também não apresentou diagnósticos ou exames que comprovaram que tinha câncer, mas agora terá de se explicar.

“Ela vai ter que mostrar esse diagnóstico e tudo isso que ela alegou para arrecadar esse dinheiro. Se ela comprovar isso, tudo bem, mas ela alegou que estava fazendo tratamento no hospital que não a recebeu”, disse Cardoso.

Camareira Débora Barros dos Santos, de 25 anos, postou panfleto nas redes sociais dizendo ter leucemia e pedindo doações (Reprodução/Redes sociais)

Teria sido ‘obrigada’

Recentemente, a camareira procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Segundo Cardoso, ela disse que queria fazer uma denúncia de que tinha sido “obrigada” por uma terceira pessoa a fingir ter leucemia para pedir dinheiro.

“Ela procurou a delegacia com uma história bem absurda. Tudo indica que para se precaver desse golpe que ela aplicou. Ela coloca uma terceira pessoa que a teria ‘induzido’ a fazer isso. Não se sabe se essa pessoa existe mesmo, provavelmente não”, explicou o delegado.

O investigador destacou que Débora ainda não foi ouvida formalmente e que as vítimas seguem indo até a delegacia para registrar boletins de ocorrência.

Familiares da camareira foram procurados e disseram que a jovem é inocente e que foi usada por uma mulher para que dissesse que tinha câncer. “Ela [mulher] forjou essa doença, eu acho que ela dopava a minha filha e inventava que esses remédios eram caros. A mulher pegava o dinheiro para comprar os remédios”, afirmou um homem, que se apresentou como pai dela.

