Brasileiro é acusado de matar a ex-namorada logo após a festa de Réveillon, na Irlanda

O brasileiro Miller Pacheco, de 29 anos, é acusado de matar a ex-namorada, a mineira Bruna Fonseca, de 28, na cidade de Cork, na Irlanda. De acordo com o jornal “Irish Examiner”, a vítima foi espancada e estrangulada no apartamento em que vivia, logo nas primeiras horas do dia 1º de janeiro, ainda em meio às comemorações do Réveillon.

O corpo de Bruna, que era bibliotecária, foi encontrado pela manhã de domingo com marcas de violência no apartamento que fica na Rua Liberty Street. Socorristas foram chamados e tentaram reanimá-la, mas ela não reagiu mais.

O ex-namorado da jovem, com quem manteve um relacionamento por cinco anos, passou a ser procurado e foi preso na tarde de segunda-feira (2). Logo depois, ele foi formalmente acusado pelo crime pela polícia local e segue detido sem direito a fiança.

A defesa de Pacheco não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Fim do namoro

Familiares de Bruna contaram em entrevista ao jornal “O Globo” que ela e Miller namoraram por cinco anos, mas estavam separados há pouco tempo. Ela, que é natural de Formiga (MG), se mudou para a cidade irlandesa em setembro passado. Em dezembro, o rapaz também foi para a Irlanda e, chegando lá, houve o rompimento entre eles.

“Ele foi [para a Irlanda] depois dela. Moraram juntos, porém houve o rompimento”, explicou a irmã da mineira, Isabel Fonseca. “Antes, enquanto estavam aqui no Brasil, ele nunca demonstrou nenhuma atitude violenta. A minha irmã sempre foi uma pessoa muito reservada com sua vida pessoal”, destacou ela.

Conforme a irmã, a bibliotecária trabalhava em uma empresa de limpeza e, mesmo após o rompimento do namoro, continuou morando no mesmo apartamento que o ex até que ele encontrasse uma nova residência.

“Moradia em Cork é muito difícil. Assim que encontraram um quarto para ele, ele se mudou”, contou Isabel.

