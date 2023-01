Adeus ao Rei: Velório de Pelé termina na Vila Belmiro e cortejo ‘invade’ redes sociais

O velório de Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista, terminou na manhã desta terça-feira (3) sob aplausos.

Como programado, o caixão segue por cortejo pela cidade até o Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos, onde será enterrado em cerimônia restrita a amigos e familiares.

O velório foi aberto ao público às 10h de ontem e durou cerca de 24 horas. Cerca de 230 mil pessoas passaram pelo estádio prestar as última homenagens ao ídolo.

Autoridades e personalidades compareceram ao velório. O presidente recém-empossado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também esteve presente, chegando ao local cerca de uma hora antes do término da cerimônia.

Nas redes sociais, o cortejo do caixão de Pelé ganhou destaque. Confira algumas das publicações feitas no Twitter:

Cortejo do Pelé passando entre os canais 3 e 4. Torcida Jovem veio cantando à frente e atrás do caminhão dos Bombeiros #pele pic.twitter.com/Xea8LiEJnr — Renata Nogueira (@renatamnogueira) January 3, 2023

O tanto de gente na rua pro cortejo do Pelé — Maya Fraser ⊗ (@DevaneiosMaya) January 3, 2023

Que triste o cortejo do Pelé 🥺 — Andressa (@andressagiraldo) January 3, 2023

O momento em que o cortejo do rei Pelé se aproxima da casa da mãe dele, dona Celeste, é forte, de arrepiar — Ivonisio Júnior (@ivonisiojr) January 3, 2023

Quase duas horas de cortejo, pelas ruas de Santos. Isso dá uma dimensão, de como Pelé é tão amado e o que ele representou para a cidade de Santos. — Leandro Pinheiro 🇧🇷🇺🇦 #IStandWithUkraine (@leandro_pinhrO2) January 3, 2023

Emocionado vendo o cortejo do Rei Pelé! 🖤 — Cleisson Ferreira (@cleissonmf) January 3, 2023

Así despide Vila Bermiro el cortejo funébre de Pelé quien se dirige al cementerio donde será sepultado y será totalmente privado donde estarán solo los familiares y personas allegadas al ex jugador. #PeleEterno pic.twitter.com/NXkHotmjiF — Futboleros (@futbolerosgt) January 3, 2023

Morte de Pelé

Pelé morreu na tarde da última quinta-feira (29), aos 82 anos. Ele estava internado desde novembro no Hospital Israelita Albert Einsten para tratar de uma infecção respiratória após contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia contra um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

LEIA TAMBÉM: