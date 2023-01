Saiba quem são os brasileiros que entregaram faixa presidencial a Lula

Na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), representantes do povo brasileiro foram os responsável por entregar a faixa ao agora presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre eles havia um professor, um metalúrgico, uma cozinheira, um artesão, um influenciador com paralisia cerebral e uma criança.

Veja quem é cada um deles:

Aline Sousa, catadora

Alina é catadora desde os 14 anos. Integrou o Movimento Nacional de Catadoras e é beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida. Aos 33 anos, é a atual presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do DF (Distrito Federal) e Entorno e responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores. Mãe de sete filhos, foi ela quem passou a faixa presidencial diretamente a Lula.

Francisco Filho, estudante

Francisco tem 10 anos de idade, é campeão de natação e morador de Itaquera, na periferia de São Paulo. É filho de uma assistente social e de um advogado.

Cacique Raoni Metuktire, líder indígena

O cacique Raoni Metuktire tem 90 anos e é defensor da pauta do Meio Ambiente e da preservação da Amazônia. É líder do povo Kayapó e reconhecido não só no Brasil como no mundo.

Weslley Viesba Rodrigues Rocha, metalúrgico

Weslley é metalúrgico do Grande ABC, berço político de Lula. Nasceu em Diadema e aos 36 anos é pai de dois filhos. Formou-se em Educação Física por meio do Fies (Financiamento Estudantil) e também atua como DJ em um grupo de rap chamado “Falange”.

Murilo de Quadros Jesus, professor

Murilo, de 28 anos, é professor formado em Letras, em Português e Inglês, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já trabalhou na Universidad de La Sabana, na Colômbia, e foi bolsista do programa Fulbright como professor de português na Bluefield College, nos Estados Unidos.

Jucimara Fausto dos Santos, cozinheira

Jucimara é cozinheira e participou por 10 meses da vigília Lula Livre, em Curitiba. Atualmente, trabalha na Associação dos Funcionários da Universidade Estadual do Maringá e faz pães para doação.

Ivan Baron, influenciador anticapacitista

Ivan Baron é uma pessoa com deficiência. Foi diagnosticado com meningite viral aos 3 anos de idade, e a doença o causou paralisia cerebral. É um influenciador digital do Rio Grande do Norte que luta na causa anticapacitista.

Flávio Pereira, artesão

Nascido em Pinhalão, no Norte Pioneiro do Paraná, Flávio Pereiro, de 50 anos, é artesão, esteve na vigília Lula Livre e ajudou a equipe com atividades do cotidiano durante o período de prisão do presidente.

LEIA TAMBÉM: