Jovem perde dedos com explosão de fogos de artifício: “estourou minha mão”

Um jovem de 26 anos sofreu um acidente grave com a explosão de fogo de artifício na madrugada deste domingo (1ª), durante comemoração do Réveillon em Goiânia, e acabou perdendo alguns dedos da mão esquerda.

Gabriel de Assunção Pereira contou que “não teve o tempo certo para jogar” uma bombinha e acabou estourando em sua mão. Ele estava em sua casa com a família comemorando a passagem do ano quando ocorreu ao acidente. A explosão foi tão forte que arrancou dois dedos.

Ele disse que perdeu muito sangue após a explosão e foi rapidamente socorrido pelo Corpo de Bombeiro e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás, onde foi submetido a uma cirurgia para estancar o sangue.

“Se tivesse segurando mais, [a explosão] tinha arrancado minha mão fora”, disse o jovem, em vídeo gravado no hospital, onde se recupera, já sem risco de morte.

No vídeo, Gabriel também diz que mal teve tempo para raciocinar, porque a bombinha explodiu tão logo foi acesa.

FILME DE TERROR

Em outro acidente com fogos, desta vez no litoral de São Paulo, uma mulher morreu na virada do ano na Praia Grande quando um rojão ficou preso em sua roupa e acabou explodindo.

A mulher, de 38 anos, foi atingida no peito e sofreu queimaduras graves. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas constatou no local que ela havia morrido.

Ninguém sabe dizer de onde partiu o rojão que acabou preso em sua roupa e explodiu.