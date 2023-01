Imigrantes e Anchieta têm congestionamento no retorno a São Paulo

Motoristas que optaram por esperar a tarde desta segunda-feira para subir do litoral em direção à Capital enfrentam trânsito intenso e congestionamento nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes, de acordo com a Ecovias.

Quem sobe pela Imigrantes enfrenta intenso congestionamento entre os km 70 e 50, no sentido São Paulo. Na Anchieta, há lentidão entre os kms 63 e 50. Quem transita pela Padre Manoel da Nóbrega também enfrenta trânsito intenso e congestionamentos entre os kms 285 e 274 e do 271 ao 274, no sentido Praia Grande. Já quem circula pela Cônego Domênico Rangoni enfrenta congestionamento do km 264 ao km 270.

Segundo a Ecovias, o tempo está encoberto no trecho de serra, mas por enquanto a visibilidade é boa. O sistema está operando em 5 x 5, onde a descida é feita pela pista sul da Anchieta e Imigrantes e a subida pela pista norte de ambas rodovias.

Durante a Operação Descida, iniciada na última terça-feira, mais de 600 mil carros desceram a serra para a Baixada Santista. NO sentido oposto, foram registrados 399.238 mil veículos.