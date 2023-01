Fãs prestam última homenagem a Pelé; veja autoridades que já passaram pelo velório

O velório de Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo, foi aberto ao público às 10h desta segunda-feira (2).

Logo no início da manhã, por volta das 6h30, cerca de 100 pessoas já formavam uma fila do lado de fora estádio para dar adeus ao Rei do Futebol.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes foi a primeira autoridade a chegar. Nomes importantes do futebol também passaram pelo local para prestar suas últimas homenagens, como os presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Dominguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos (Federação Paulista de Futebol).

O velório vai durar 24 horas. Quem quiser comparecer deve entrar pelos portões 2 e 3 do estádio, com saída pelos portões 7 e 8. Já os familiares e autoridades tem acesso pelo portão 10.

Às 10h de terça-feira (3), o corpo será levado em um cortejo com destino ao Memorial Necrópole Ecumênica, onde será realizado o sepultamento reservado aos familiares. O trajeto inclui o Canal 6, onde mora a mãe do Rei do Futebol, dona Celeste.

O velório na Vila Belmiro foi um pedido feito pelo próprio Pelé à família. Nos últimos dias, o time do Santos já havia montado uma estrutura no gramado para sediar o adeus ao ídolo nacional.

Morte de Pelé

Pelé morreu aos 82 anos na tarde de quinta-feira (29). Ele estava internado desde novembro no Hospital Israelita Albert Einsten para tratar de uma infecção respiratória após contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia contra um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

