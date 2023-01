Carro com 6 ocupantes cai em barranco em SP e mata jovem de 19 anos; veja o que aconteceu

Um carro com seis ocupantes caiu em um barranco no bairro Anhanguera, Zona Norte de São Paulo, no último domingo (1º). Uma jovem de 19 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com o “G1″, com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o veículo era conduzido por um rapaz de 24 anos. Ele seguia pela estrada Coronel José Gladiador quando perdeu o controle em uma curva e caiu no barranco.

Uma equipe de resgate foi acionada e constatou a morte da jovem ainda no local.

Feridos

O motorista foi socorrido ao Hospital das Clínicas e precisou ser intubado. Dois homens, de 27 e 18 anos, e uma mulher de 18 anos foram levados à AMA (Assistência Médica Ambulatorial) no Parque Anhanguera. O rapaz mais velho foi liberado. Já as vítimas de 18 anos foram transferidas para o Hospital de Taipas. Outra jovem de 18 anos se feriu, mas não precisou de atendimento médico.

O caso foi registrado no 33° DP (Pirituba) como choque, homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

