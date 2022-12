Já fez suas promessas de fim de ano? Confira dicas para tirá-las do papel

Fim de ano é época de celebrar conquistas e redefinir metas para a próxima temporada. Muitas promessas são bem comuns, como emagrecer, parar de fumar ou mudar um hábito, mas nem sempre são tão fáceis de cumprir.

Segundo a psiquiatra Giuliana Cividanes, para alcançar os objetivos traçados é fundamental buscar aqueles que mais se ajustem ao estilo de vida de cada um.

Outra dica é focar os esforços no caminho. “Todo compromisso exige ajustes, correção de rota e obstáculos não previstos. Por isso, fracionar as metas em etapas ajudará na conquista”, orienta.

Estabelecer metas específicas e realistas, além de prestar atenção em todo o processo para reduzir as chances de frustrações, também são pontos importantes. Revisar periodicamente o que se deseja é uma boa estratégia.

Visualizar objetivos e compartilhá-los

Outra sugestão da psiquiatra é criar um quadro para visualizar as metas para o próximo ano. Quanto mais rico em imagens e frases, melhor as chances de alcançar os resultados. “É uma outra maneira de registrar a informação. Visualmente, o cérebro capta os dados e os absorve no inconsciente e, alinhado às ações, se transformam em verdade” explica.

Também é interessante se planejar a longo prazo, considerando cada ano como uma etapa de um projeto maior. Assim, a sensação de frustração ao final de 12 meses é reduzida. Se considerar mudanças importantes ao longo da vida, pensando em 10 anos por exemplo, as metas anuais não funcionarão mais como ponto de chegada, mas sim como parte de uma visão de longo prazo.

Giuliana diz ainda que compartilhar as promessas com um amigo ou familiar pode ajudar para que, de tempos em tempos, se possa conversar sobre os compromissos almejados e fazer uma avaliação em conjunto. “As promessas não precisam ser um peso. Por isso, devem ser compartilhadas e, se necessário, refeitas. Afinal, realizar sonhos faz parte da vida e para alcançá-los é necessário partir para a ação e até mesmo mudar de rota quando quisermos”, finaliza.