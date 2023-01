5 dicas para economizar e começar 2023 com as finanças em dia

Ter uma vida financeira mais equilibrada é uma promessa de Ano Novo bastante frequente. Muitas pessoas têm o desejo de economizar, mas não sabem muito bem como fazer isso na prática.

Na maioria das vezes, são os maus hábitos que nos distanciam de conseguir gerenciar bem nosso dinheiro. A boa notícia é que algumas mudanças simples na rotina podem fazer toda a diferença.

Confira cinco dicas da Fincare N26 para ajudar a poupar dinheiro e alcançar os objetivos:

1 - A pergunta é: por que economizar?

O primeiro passo é determinar por que você quer guardar dinheiro. O que vai te fazer feliz? Trata-se de um raciocínio muito mais emocional do que racional. Pode ser algo do dia a dia ou a médio/longo prazo, mas é bom ter algo claro na cabeça para que sempre que decidir economizar não fique triste, e sim feliz, lembrando da sua prioridade.

A chave do sucesso é tentar criar um objetivo específico, por mais difícil que ele seja. Você vai ter mais energia para querer guardar dinheiro entendendo qual é sua real motivação, criando metas que sejam claras e realistas. O objetivo ajuda a manter o foco, mesmo quando as finanças não estiverem no mundo ideal.

2 - Uma meta de curto prazo é diferente de uma a longo prazo

Agora que você já sabe por que você está guardando dinheiro, diferencie as metas de curto e as de longo prazo. Combinar metas de curto e longo prazo podem fazer com que planos mais desafiadores pareçam menos difíceis de serem alcançados. Você provavelmente vai conseguir cumprir seus planos mais curtos, e isso pode fazer com que os mais longos pareçam mais fáceis de atingir. Antes de começar a colocar seu plano em prática, confirme se suas metas de curto e longo prazo são realistas.

3 - Monitore seus gastos

É importante saber exatamente quanto entra e sai de dinheiro todo mês da sua conta. O melhor é acompanhar suas entradas e saídas de dinheiro por um período de 30 dias, anotando todo e qualquer gasto em uma planilha, um papel ou em um aplicativo.

4 - Separe seus gastos fixos dos variáveis

Se por um lado os gastos fixos não apresentam muita margem de manobra para guardar dinheiro, os gastos variáveis podem ser mais flexíveis. Isso não quer dizer que você tem que parar de sair ou se divertir, e sim que ter uma rotina diferente com o dinheiro pode ajudar com essa missão de guardar um pouco mais de dinheiro. Uma dica para considerar em relação aos gastos variáveis é preparar suas refeições em casa em vez de comer fora ou escolher um dia na semana para não ter nenhum gasto variável.

5 - Planeje o orçamento do mês

Uma dica é usar o método 50/30/20, que sugere que você distribua seu dinheiro da seguinte maneira: 50% para gastos fixos, como aluguel e outros boletos; 30% para os gastos variáveis e 20% para guardar ou pagar alguma conta atrasada. Considere automatizar essa divisão de sua renda todo início de mês. Fazendo isso, você vai deixar só 30% da sua renda para gastar com o que quiser durante o mês, sem se preocupar se está deixando de economizar ou gastando demais.