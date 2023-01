Pronto para ficar milionário? Confira os números da Mega-Sena da Virada

Quer saber se vai começar 2023 com o pé direito e com muito dinheiro no bolso? O prêmio para quem acertar as seis dezenas mágicas está acima dos sonhos da maioria dos mortais. São R$ 541 milhões em jogo nesta véspera de ano na Mega da Virada.

Confira os números mágicos e veja se vai começar o ano milionário:

04, 05, 10, 34, 58, 59

Ao contrário dos jogos normais, a Mega da Virada não acumula. Isso significa que se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o prêmio será pago a quem acertar somente 5 números, e assim por diante, até que haja um vencedor.

Quina acumulada paga R$ 9,8 milhões

Volante da Quina (Metro World News)

Hoje tem ainda sorteio da Quina, que segue acumulada com prêmio estimado em R$ 9,8 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Confira os números da quina para este sábado:

14, 24, 38, 69, 78

Apostou na Lotofácil? Veja as dezenas sorteadas neste sábado, 31 de dezembro

Confira as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil, que deve pagar ao apostador que acertar todos os números um prêmio de R$ 1 milhão.

Veja os números da Lotofácil:

01, 02, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24,