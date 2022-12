Vídeo: veja Pelé cantando e dançando samba que fez para a cidade de São Paulo

Não foi somente no campo que Edson Arantes do Nascimento brilhou. Pelé também gostava de atuar, de cantar e dançar e até se aventurou a compor uma música para um material publicitário feito para a Cidade de São Paulo, em 2009.

Na campanha, que tinha como objetivo promover o turismo na cidade, Pelé aparece cantando e dançando um samba de sua autoria e dispensou o pagamento do cachê pelo trabalho.

“Me honra muito poder dar esse presente à cidade de São Paulo, que sem dúvida nenhuma é a capital do Brasil”, disse o jogador na cerimônia de entrega do material á prefeitura de São Paulo, não sem antes agradecer o apoio do maestro Ruriá Duprat e do diretor Sérgio Amon, que participaram da propaganda. “O início da minha carreira começou em São Paulo. Alguns dos melhores momentos da minha vida foram no Pacaembu e no Morumbi. Foi um gol de placa receber essa homenagem”, completou Pelé.

Confira o vídeo:

