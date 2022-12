Saiba como economizar na conta de luz neste verão

O consumo de energia elétrica aumenta substancialmente no verão por conta da utilização de eletrodomésticos em potência máxima, como geladeira, ventilador, climatizador e ar-condicionado, vilões da conta de luz. Segundo estimativa da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), em 2023 a tarifa de energia elétrica deve subir 5,6%, em média.

Segundo Wagner Carvalho, especialista em eficiência energética e CEO da W-Energy, empresa de soluções para economia de água e energia, uma opção inteligente para economizar nos sistemas de climatização é a tecnologia “inverter”, que regulam o fluxo de energia e variam a velocidade do compressor, sem necessariamente desligar o equipamento, permitindo a redução do consumo nos momentos em que se faz necessário menos refrigeração.

“Esta tecnologia pode gerar até 40% de economia, com a vantagem de ser muito silenciosa. Lembre-se de fechar sempre todas as janelas do ambiente, evitando perdas e programar seu aparelho para desligamento na madrugada, quando a temperatura ambiente é menor, através da função ‘sleep timer’ do seu controle remoto”, diz.

O especialista ressalta ainda a importância de verificar as borrachas de vedação da geladeira, evitar colocar alimentos ainda quentes nela e ficar com a porta aberta por muito tempo. “Assim a geladeira não tem oscilações bruscas de temperaturas e não precisa puxar muita energia para resfriar, apenas mantêm a temperatura ideal constantemente.”

Conheça o consumo médio de energia elétrica e os respectivos gastos dos equipamentos:

Ar condicionado de parede 12000 BTU (1400 Watts de potência) ligado sete horas por dia gasta 294kWh por mês, o que equivale a R$ 270,48 mensais e, por dia, R$ 9,02.

(1400 Watts de potência) ligado sete horas por dia gasta 294kWh por mês, o que equivale a R$ 270,48 mensais e, por dia, R$ 9,02. Ar condicionado 12000 BTU Split (1120 Watts de potência) ligado sete horas por dia gasta 235,20kWh por mês, o que equivale a R$ 216,38 mensais e, por dia, R$ 7,21.

Dois ventiladores (150 Watts de potência) ligados por sete horas por dia gastam 63kWh por mês, o que equivale a R$ 57,96 mensais e, por dia, R$ 1,93.

Chuveiro no modo verão (3200 Watts de potência) em um banho de 15 minutos gasta 24kWh por mês, o que equivale a R$ 22,08 mensais e, por dia, R$ 0,74.

Geladeira (frost free – 1 porta) em potência alta ligada 24h por dia gasta 39,6kWh por mês, o que equivale a R$ 36,43 mensais e, por dia, R$ 1,21.

Mais dicas

Outro ponto importante para a economia de energia é o tipo de iluminação do ambiente. “Um conjunto de lâmpadas decorativas pode elevar a temperatura do ambiente em até 5 graus. Já a tecnologia LED (Light Emitter Diode), não aquece o ambiente e contribui muito para redução do consumo”, diz o especialista.

Para finalizar, Carvalho orienta quem vai viajar neste Ano Novo e quem estará de férias. “Abra a porta da geladeira o menor tempo possível. As famílias que viajarem, devem desligar o maior número possível de aparelhos, pois mesmo na opção de ‘stand-by’ apresentam consumo. Desligar a televisão quando ninguém estiver usando. Juntar o maior número possível de roupas para lavar e passar, diminuindo o número de utilizações.”