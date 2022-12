Quina e Lotofácil: ainda dá tempo de tentar a sorte e fechar a semana com dinheiro extra no bolso

A Quina continua com seu prêmio acumulado e para essa sexta-feira deve pagar a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Já a Lotofácil, que saiu ontem para três apostadores, retorna nesta sexta-feira com seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão para quem fizer 15 pontos.

GANHADORES DA lOTOFÁCIL

No sorteio de quinta-feira, três apostadores dividiram o prêmio da loteria. As apostas foram feitas nas cidade de Lavras, Minas Gerais e Mamboré, no Paraná. A terceira aposta foi realizada pelo canal eletrônico, por isso não é possível identificar a origem. Cada um dos felizardos levou para casa um prêmio de R$ 467.596,10.

HORÁRIO DE APOSTA

As apostas para as loterias desta sexta-feira podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa até 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2 e a da Lotofácil, R$ 2,50.

Todos os sorteios da Caixa são realizados a partir das 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

Quem quiser pode optar pelos serviços Surpresinha e Teimosinha da Caixa. No primeiro, o sistema escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador e na Teimosinha o apostador pode concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 sorteios consecutivos.