Previsão do tempo: Saiba como ficam os termômetros hoje e no fim de semana em SP

Veja como fica a previsão do tempo em São Paulo Pixabay (Divulgação)

A última sexta-feira do ano (30) será de chuva e temperaturas amenas na cidade de São Paulo, indica a previsão meteorológica do Climatempo.

O paulistano pode esperar céu nublado com possibilidade de garoa pela manhã. Aberturas de sol devem ocorrer à tarde e, depois, pancadas de chuva - há 90% de chances de precipitações de 8mm. À noite, o tempo abre.

A mínima registrada será de 17°C, no começo da manhã, e a máxima de 24°C, por volta das 14h.

A umidade do ar varia entre 46% e 93%.

Segundo a previsão, o sol se põe às 18h56.

Previsão para a virada

No sábado (31), haverá sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, também no volume de 8mm. Muitas nuvens serão observada à noite, mas sem precipitações.

Os termômetros partem de 17ºC e chegam a 26ºC. A umidade do ar vai de 63% a 86%.

Já no domingo, primeiro dia de 2023, a cidade de São Paulo terá sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite, no volume de 10mm.

A mínima será de 19ºC, enquanto a máxima chega a 29ºC. Por fim, a umidade registrada vai oscilar entre 72% e 93%.