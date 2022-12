Prefeitura de Santos fará uma série de homenagens ao Rei Pelé; veja os detalhes

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, fará uma série de homenagens a Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, que morreu aos 82 anos. Além de arranjos de flores em monumentos e prédios iluminados em verde e amarelo, a administração municipal prepara um show com 80 drones que farão uma imagem em referência ao ex-jogador durante a festa de Réveillon, na Praia do Gonzaga.

De acordo com a prefeitura, a partir das 22h deste sábado (31), os drones vão construir imagens no céu que contarão um pouco da história do Rei do Futebol, desde a saída na infância da cidade de Três Corações (MG) até a chegada ao município onde se consagrou no Santos Futebol Clube, no litoral paulista.

Entre as imagens também deve estar uma foto de Pelé segurando a taça Jules Rimet, conquistada pela Seleção em definitivo na Copa de 1970, no México, com o tricampeonato mundial.

Depois do show com drones, a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos tocará os dois hinos do Santos Futebol Clube: “Sou Alvinegro da Vila Belmiro”, de Carlos Henrique Paganetto Roma, e “Leão do Mar”, de Mangeri Neto e Mangeri Sobrinho.

Mais homenagens

Outros pontos da cidade de Santos também são preparados para homenagear o Rei do Futebol. O Monumento da Camisa 10, que fica na entrada do município, o Museu Pelé e a praça onde fica uma estátua do ex-jogador, entre as avenidas Almirante Cóchrane e Epitácio Pessoa, recebem arranjos com flores.

Já o Palácio José Bonifácio, que é a sede da prefeitura, um arranjo que forma a grafia “Pelé” já foi instalado. Por fim, o Viaduto Paulo Gomes Barbosa, que também fica na entrada da cidade, terá iluminação em verde e amarelo por sete dias.

Velório e enterro

O corpo de Pelé será velado na Vila Belmiro, em Santos, a partir da manhã da próxima segunda-feira (2). De acordo com informações divulgadas pelo Santos Futebol Clube, a cerimônia seguirá até 10h de terça-feira (3), quando será realizado um cortejo pelas ruas da cidade até o Memorial Necrópole Ecumênica, onde haverá o enterro.

Estrutura já aguarda o velório de Pelé na Vila Belmiro, em Santos (Reprodução/G1 Santos)

O velório no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, foi um pedido feito pelo próprio Pelé à família. Nos últimos dias, o time do Santos já havia montado uma estrutura no gramado para sediar o adeus ao ídolo nacional.

A família decidiu começar as despedidas no dia 2, depois que passasse as cerimônias de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

Morte de Pelé

Pelé morreu na tarde de quinta-feira (29). Ele estava internado desde novembro no hospital Albert Einstein, na capital paulista, para tratar de uma infecção respiratória após ele contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia de um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé nesta tarde. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

