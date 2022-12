Nasa publica foto de galáxia verde-amarela para homenagear Pelé: “Rei do jogo bonito”

A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, gerou diversas homenagens ao longo de todo o mundo e até mesmo no espaço. A Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, publicou em seu perfil no Twitter uma imagem de uma galáxia com as cores verde e amarelo como tributo ao Rei do Futebol.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ — NASA (@NASA) December 29, 2022

“Marcamos a morte do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do ‘jogo bonito’. Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação Sculptor (Escultor) mostra as cores do Brasil [verde, amarelo, azul, branco]”, escreveu a Nasa.

A constelação Sculptor foi batizada pelo astrônomo Nicholas Louis de Lacaille, entre 1750 e 1754, conforme informações da Universidade Harvard.

Pelé morreu na quinta-feira (29), aos 82 anos, em São Paulo Foto: Instagram Pelé

Morte de Pelé

Pelé morreu na tarde de quinta-feira. Ele estava internado desde novembro no hospital Albert Einstein, na capital paulista, para tratar de uma infecção respiratória após ele contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia de um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé nesta tarde. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

Velório e enterro

O corpo de Pelé será velado na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo, a partir da manhã da próxima segunda-feira (2). De acordo com informações divulgadas pelo Santos Futebol Clube, a cerimônia seguirá até 10h de terça-feira (3), quando será realizado um cortejo pelas ruas da cidade até o Memorial Necrópole Ecumênica, onde haverá o enterro.

O velório no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, foi um pedido feito pelo próprio Pelé à família. Nos últimos dias, o time do Santos já havia montado uma estrutura no gramado para sediar o adeus ao ídolo nacional.

A família decidiu começar as despedidas no dia 2, depois que passasse as cerimônias de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

