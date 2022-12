Mega Sena da Virada vai pagar R$ 500 milhões; entenda como o sorteio mexe com as emoções

A Mega-Sena da Virada deste ano vai pagar um prêmio de R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas. Caso ninguém marque a faixa principal, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco números, e assim por diante, segundo a Caixa Econômica Federal. Esse é o maior prêmio da história do concurso e as chances de alguém ganhar sozinho é de 1 em 50 milhões. Apesar disso, quem aposta sempre fica na expectativa de ganhar e isso reflete em questões emocionais.

Coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, o professor Eduardo Pedroso diz que a motivação por trás da compra de bilhetes está relacionada com a dificuldade em entender o quão improvável seria a vitória. “Com chances tão remotas, o jogador cria expectativas com base na fé. Isso acontece, principalmente, com pessoas que vivem realidades desafiadoras”, avalia.

Ele destaca que outro fenômeno observado nos casos de loteria é o da adaptação hedônica, também conhecida como esteira hedônica (hedonic treadmill). O termo se refere à tendência natural de retornar, rapidamente, ao estado comum de felicidade após mudanças extremas na vida, tanto positivas quanto negativas. Com isso, espera-se que os vencedores não reconheçam pontos significativos do evento a longo prazo.

Por outro lado, estudos apontam que existe correlação entre riqueza e felicidade. Em pesquisa divulgada em 2018 pela Universidade de Estocolmo e pela Universidade de Nova York, que ouviu diferentes ganhadores de 100 mil dólares em sorteios, o dinheiro tem efeitos positivos na estabilidade emocional. Os vencedores consideraram que vivem vidas satisfatórias, por, pelo menos, mais de 10 anos após o prêmio.

A questão envolvendo o bem-estar emocional se torna um problema, de acordo com o acadêmico da Anhanguera, quando o indivíduo acredita que a fortuna é o único caminho para melhorar o bem-estar emocional.

“O poder financeiro traz benefícios, mas não consegue dar conta de diferentes frentes da vida real. Se uma pessoa não está feliz hoje, é preciso entender essas emoções e buscar apoio de um profissional qualificado”, alerta o professor.

Como apostar na Mega-Sena?

A Mega-Sena da Virada será sorteada no próximo sábado, dia 31. As apostas podem ser feitas até 17h da data (horário de Brasília) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá em média R$ 3 milhões de rendimento no primeiro mês.

Desde sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 111 apostas. Desta vez, a quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20. Com isso, os apostadores têm mais opções para fazer suas combinações numéricas e torcer para acertar as seis dezenas sorteadas.