Licenciamento de veículos tem alta de 7% em 2023 em SP; veja o calendário para pagamento

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) divulgou o calendário para o licenciamento de veículos em 2023. A taxa teve uma alta de 7,15%, baseada no valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp), que também é reajustado anualmente.

O cronograma obrigatório começa no dia 1º de julho e vai até dezembro, exceto para caminhões e tratores, cujos prazos vão de setembro a dezembro (confira detalhes baixo). Quem quer antecipar o pagamento da taxa, ela estará disponível no mês de janeiro.

Para que o licenciamento do veículo seja concluído, é necessário que o proprietário também quite o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), assim como possíveis débitos de multas.

“O cronograma para 2023 terá início em julho no estado de São Paulo. Assim, os proprietários garantem um prazo maior para a regularização da documentação. Para quem preferir licenciar antecipadamente o veículo, o serviço já estará disponível a partir de janeiro. Lembrando que o licenciamento é totalmente online, por meio do sistema bancário, sem necessidade de se dirigir até uma unidade do Detran-SP ou do Poupatempo”, destacou o diretor-presidente do Detran-SP, Neto Mascellani.

O órgão ressaltou que não licenciar o veículo no prazo estabelecido é uma infração gravíssima e pode acarretar uma série de problemas para o condutor, como remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47 e o acúmulo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Veja abaixo os prazos para licenciamento:

Veículos automotores, reboques e semirreboques

Placas com finais 1 e 2: prazo até 31 de julho

Placas com finais 3 e 4: prazo até 31 de agosto

Placas com finais 5 e 6: prazo até 29 de setembro

Placas com finais 7 e 8: prazo até 31 de outubro

Placas com final 9: prazo até 30 de novembro

Placas com final 0: prazo até 29 de dezembro

Caminhões

Placas com finais 1 e 2: prazo até 29 de setembro

Placas com finais 3, 4 e 5: prazo até 31 de outubro

Placas com final 6, 7 e 8: prazo até 30 de novembro

Placas com final 9 e 0: prazo até 29 de dezembro

Como licenciar o veículo?

Para licenciar o veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo, caixa eletrônico dos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú e Caixa Econômica Federal) ou nas lotéricas os débitos do veículo, como por exemplo IPVA, possíveis multas exigíveis e a taxa de licenciamento.

O documento digital fica disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento Digital’ nos portais do Poupatempo, Detran-SP e Senatran, além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran-SP e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

IPVA

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz) divulgou no último dia 20 o calendário para pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2023. Em média, o tributo ficou 10,77% mais caro, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Desta vez haverá desconto de 3% para pagamento à vista, ou há opção de parcelamento em até cinco vezes.

Veja as condições abaixo:

À vista

Cota única em janeiro com desconto de 3%;

Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52

Em 3 vezes, de janeiro a março (entre R$ 205,56 e R$ 274,07);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (entre R$ 274,08 e R$ 342,5);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (acima de R$ 342,60).

Prazos para caminhões:

Pagamento integral em janeiro tem desconto de 3%;

Parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.

Apesar da alta, o reajuste ainda ficou mais baixo do que no ano passado, quando o valor subiu 22,54%. O valor do IPVA varia de acordo com levantamento da Fipe, baseado nos valores de mercado apurados em setembro/outubro de 2022, em comparação com igual período do ano passado.

Como pagar o IPVA?

Para pagar o imposto, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam, e pagar a guia no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco.

Também é possível fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Sefaz.

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual deverão quitar todos os débitos, entre eles o IPVA, a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

