Jovem que caiu de paratrike sofreu lesão grave na coluna e aguarda cirurgia; instrutor de voo morreu

A jovem Lorrana Fernanda Rodrigues, de 23 anos, que caiu de uma altura de 15 metros depois que o paratrike em que seguia ter as cordas cortadas por uma linha de pipa com cerol, em Bertioga, no litoral de São Paulo, sofreu uma fratura grave na coluna vertebral e vai precisar passar uma cirurgia. O acidente, ocorrido no último dia 25, dia do Natal, matou o professor de educação física e instrutor de voo José Hélio da Rocha, de 61 anos.

O instrutor de voo costumava fazer passeios ao longo praia com o paratrike, que é a combinação do parapente com um trike, ou seja, um veículo motorizado), que permite o pouso e decolagem sem depender de uma plataforma de salto.

Assim, Lorrana, que passava o período natalino com a família em Bertioga, decidiu fazer o passeio. Ela e o instrutor de voo sobrevoavam a praia, quando uma linha de pipa com cerol atingiu o equipamento e cortou as cordas que sustentam a asa do aeromotor e eles caíram.

Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Bertioga. José Hélio sofreu uma hemorragia severa e chegou a ser transferido para outra unidade, mas não resistiu e morreu na tarde de segunda-feira (26).

Já Lorrana foi atendida na unidade e depois transferida para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, também no litoral paulista. Tio da jovem, Matheus Azanha disse em entrevista ao site G1 que, além da fratura na coluna, ela sofreu uma lesão no calcanhar.

“Ela está o tempo todo imóvel e precisa fazer a cirurgia. Os médicos aqui no Hospital Irmã Dulce falam que ainda vamos aguardar no mínimo mais seis dias [pelo procedimento]”, explicou ele, que contou que ela está com a perna imobilizada por uma tala.

Matheus contou que a família de Lorrana, que é de Americana, busca uma transferência dela para algum hospital da região. “O ideal seria fazer o tratamento lá para facilitar. Por conta da distância, ela está só com a mãe. Mas vamos acatar o que dizem os médicos. Desejo que tudo seja feito o mais rápido possível”, ressaltou o tio.

Professor de educação física e instrutor de voo José Hélio da Rocha, de 61 anos, morreu em queda de paratrike, em Bertioga, São Paulo (Reprodução/Redes sociais)

Linha de pipa com cerol

A Polícia Militar informou que foi acionada após a queda do paratrike. A suspeita é que uma linha de pipa cerol tenha cortado as cordas que seguravam a estrutura do equipamento e, por isso, houve a queda.

“De acordo com informações de testemunhas, um paraglider havia caído na calçada da praia da Indaiá. Os PMs iniciaram as diligências e, já no local dos fatos, encontraram as vítimas sendo socorridas por uma equipe do Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]. O equipamento foi apreendido e encaminhado para a perícia e o caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Bertioga”, informou a corporação.

