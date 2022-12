Instagram de Maradona presta homenagem e chama Pelé de ‘rei’: “Vamos te recordar para sempre”

O perfil no Instagram do ex-jogador Diego Maradona, administrado pelos filhos do argentino falecido há dois anos, fez uma homenagem a Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, que morreu aos 82 anos, em São Paulo. Foi postada uma foto do brasileiro, com a data de nascimento e um símbolo de infinito, e a seguinte frase:

“Que descanse em paz O Rei Pelé. Assim vamos te recordar para sempre.” (veja abaixo):

Pelé e Maradona se conheceram quando o brasileiro ainda começava a se destacar como um craque. Ao longo dos anos, a rivalidade aumentou e isso estremeceu as relações entre os atletas.

Em 2017, eles se encontraram na Rússia, quando foi realizado o sorteio para a Copa do Mundo do ano seguinte. Na ocasião, deixaram claro que estavam às boas novamente e Maradona chegou a dar um beijo na testa de Pelé.

Quando o argentino morreu, em novembro de 2020, Pelé fez questão de prestar uma homenagem e disse que eles ainda teriam um encontro no futuro.

“Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu”, escreveu Pelé, na época.

Morte de Pelé

Pelé morreu na tarde de quinta-feira (29). Ele estava internado desde novembro no hospital Albert Einstein, na capital paulista, para tratar de uma infecção respiratória após ele contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia de um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé nesta tarde. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

Velório e enterro

O corpo de Pelé será velado na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo, a partir da manhã da próxima segunda-feira (2). De acordo com informações divulgadas pelo Santos Futebol Clube, a cerimônia seguirá até 10h de terça-feira (3), quando será realizado um cortejo pelas ruas da cidade até o Memorial Necrópole Ecumênica, onde haverá o enterro.

O velório no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, foi um pedido feito pelo próprio Pelé à família. Nos últimos dias, o time do Santos já havia montado uma estrutura no gramado para sediar o adeus ao ídolo nacional.

A família decidiu começar as despedidas no dia 2, depois que passasse as cerimônias de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

