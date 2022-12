Fundação Paulistana abre mais de 30 vagas na área de educação; veja como concorrer

A Fundação Paulistana está com inscrições abertas no processo seletivo com 30 vagas para cargos na área da educação. As oportunidades são para professores, profissionais pedagógicos e intérpretes de libras/LP, que devem se cadastrar pela internet até o dia 16 de janeiro de 2023.

Segundo o edital, cada candidato pode se se inscrever para até duas vagas. O processo seletivo será realizado por meio da análise de títulos e prova objetiva, prevista para o próximo dia 22 de janeiro.

A Fundação Paulistana, que vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, da Prefeitura de São Paulo, destacou que os selecionados terão um contrato com duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

As vagas oferecidas são para:

Professores de nível técnico para lecionar nas áreas da saúde, contabilidade, marketing, psicologia, informática, farmácia e saúde bucal.

Profissionais pedagógicos e de gestão escolar para atuar como assistente de unidades escolares, coordenação de cursos, secretariado, coordenação pedagógica, dentre outras.

Intérpretes de Libras/LP e vagas de professores bilingues Libras/Língua Portuguesa.

Serão analisados no processo seletivo experiências anteriores dos candidatos, pós-graduações, mestrados e doutorados. O regime de contrato é CLT, a remuneração , benefícios e carga horária de trabalho são de acordo com a função a ser exercida.

Serviço: