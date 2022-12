Fábricas de Cultura abrem mais de 8 mil vagas para cursos gratuitos em várias regiões de São Paulo

As Fábricas de Cultura vão abrir no próximo dia 3 de janeiro as inscrições para mais de 400 cursos gratuitos. São 8 mil vagas distribuídas pelas zonas Norte e Sul de São Paulo, além da Região Metropolitana e do Vale do Ribeira. Os interessados poderão realizar o cadastro pela internet.

O programa, de autoria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis, oferece cursos no formato de ateliês de criação, que têm duração semestral, e de trilhas, que levam de dois (curta duração) a quatro meses (longa duração). Ambos exploram diversas áreas artísticas, culturais e tecnológicas.

As aulas começam a partir de 14 de fevereiro, mas há formações programadas para iniciar entre março e maio. As inscrições ficam abertas por até 45 dias após o início dos cursos, desde que haja disponibilidade de vagas.

Para se inscrever é necessário apresentar na unidade do curso de interesse os seguintes documentos: RG ou documento com foto do responsável (no caso de menores de idade); RG ou certidão de nascimento do aprendiz; e comprovante de residência atual. É possível realizar a pré-inscrição no site das Fábricas de Cultura, mas será necessário validá-la presencialmente.

Os materiais necessários para as atividades presenciais, como instrumentos musicais, itens de papelaria e máquinas fotográficas, serão oferecidos para o uso na unidade gratuitamente. Também é disponibilizado lanche no intervalo das aulas.

É permitido se inscrever em mais de um curso desde que os horários não coincidam entre si e, no caso de crianças e jovens em idade escolar, com os horários da escola. Os cursos têm vagas limitadas, variando entre 10 a 70 entre Trilhas e Ateliês. Todos os aprendizes que alcançarem mais de 50% de frequência receberão um certificado de participação.

Veja abaixo alguns dos cursos:

Fábrica de Cultura Brasilândia

No curso “Ateliê de Teatro: Projeto Espetáculo” os aprendizes passarão por todas as etapas de pesquisa e construção de uma obra artística em diversas linguagens como música, cinema, dança, circo e tecnologias. Voltado para jovens entre 12 e 21 anos, o curso terá aulas de terça à quinta, das 14h às 17h, a partir de 14 fevereiro na Fábrica de Cultura Brasilândia.

Ao final da formação, que dura oito meses, os aprendizes apresentam uma produção desenvolvida a partir de uma temática orientadora.

Outra opção na unidade é o “Ateliê de Formação de Conjunto Musical”, que ensinará aos aprendizes vários gêneros e ritmos musicais enquanto tocam em grupo instrumentos como violão, guitarra, baixo e bateria. A formação é indicada para maiores de 14 anos. As aulas são às quartas e sextas, das 14h às 16h45, e começam dia 15 de fevereiro.

Fábrica de Cultura Jaçanã

Com início em 18 de fevereiro, e aulas aos sábados, a Fábrica de Cultura Jaçanã oferece duas formações diversas: na “Trilha de Drone” os aprendizes terão contato com o funcionamento deste equipamento, a legislação e o mercado de trabalho. Com aulas das 14h às 16h45, o curso é indicado para maiores de 15 anos.

Também há espaço para as artes com a “Trilha de Criação de História em Quadrinhos Digital” que mostrará como os participantes podem desenvolver histórias originais utilizando a tecnologia digital para ilustração e finalização dos quadrinhos, além de abordar questões de mercado e representatividade. Indicada para maiores de 12 anos, as aulas vão das 10h às 12h.

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

A Zona Norte segue em destaque com a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha. No “Ateliê de Artes Visuais: Arte Têxtil”, indicado para jovens a partir de 14 anos, será possível aprender técnicas de desenho, pintura, escultura, gravura, instalações e bordado. As aulas iniciam no dia 14 de fevereiro, sempre às terças e quintas, das 18h às 20h45.

Já no dia 18 de março começa a “Trilha de Introdução à Impressão 3D”, voltada para maiores de 15 anos. Com aulas aos sábados, das 9h às 12h, a Trilha apresentará uma introdução em modelagem com o software ‘Tinkercad’ e a impressão de pequenas peças.

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Pela Zona Sul, o audiovisual predomina na Fábrica de Cultura Capão Redondo com o “Ateliê de Vídeo para Redes Sociais e Mini Documentários”. Indicado para maiores de 14 anos, o curso mostrará como produzir curtas documentais e ficcionais por meio de aulas teóricas e práticas sobre criação de roteiros, captação e edição de vídeo, e divulgação nas redes sociais. Os encontros serão às terças e quintas, das 18h às 20h45, começando em 14 de fevereiro.

No dia seguinte, 15, terá início o “Ateliê de Dublagem”, que ensinará técnicas de voz e sincronia labial utilizadas para dublar personagem de filmes, séries, animações e games. As aulas serão às quartas e sextas, das 14h às 16h45, e podem se inscrever maiores de 13 anos.

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Já a Fábrica de Cultura Jardim São Luís oferece o “Ateliê de Artes Circenses” que tem como objetivo desenvolver a concentração e flexibilidade dos aprendizes através de vivências práticas como malabarismo, palhaçaria, acrobacias e equilíbrio. O curso é indicado para jovens entre 13 e 21 anos e terá aulas às terças e quintas, das 14h às 16h45.

Outra opção é a “Trilha de Cenários para Espetáculos” que possibilitará o aprendizado de técnicas para a criação de ambientes interativos utilizando luz, imagem, vídeo, som e movimento que podem ser aplicados em ruas, no teatro e cinema e em vídeo clipes. Os encontros, que são voltados para maiores de 14 anos, serão às terças, das 18h às 21h. Ambas as formações começam em 14 de fevereiro.

Fábrica de Cultura Diadema

A Fábrica de Cultura Diadema irá unir literatura e artes visuais em sua grade de formação. No “Ateliê de Literatura Periférica: Poesia e Letra de Música” os participantes irão produzir textos autorais a partir das próprias vivências, memórias e tradições, de forma a compreender a importância da oralidade nas comunidades tradicionais negras e nordestinas. As aulas, que começam no dia 14 de fevereiro, serão ministradas às terças e quintas, das 18h45 às 21h30.

Com a “Trilha de Criação de Portfólio Artístico” será possível aprender a como preparar um portfólio artístico de fotografia, desde a escolha do tema e objetos ao layout de apresentação. Os encontros serão às quintas, das 19h30 às 21h30, com início no dia 16 de fevereiro. Ambas as atividades são voltadas para jovens maiores de 14 anos.

Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco

Quem mora em Osasco poderá aproveitar cursos de tecnologia e cultura na unidade. O “Ateliê de Percussão: Toques de Maracatu” irá apresentar aos aprendizes o universo dos tambores que envolvem a cultura do maracatu de baque virado, manifestação tradicional da cidade de Recife, em Pernambuco, junto com a prática com Alfaias, Caixas, Gonguê, Timbal, Agbês e Mineiros. Os encontros começam no dia 15 de fevereiro, com aulas às quartas e sextas, das 14h às 16h45. A formação é direcionada para jovens entre 12 e 21 anos.

Na área de tecnologia, a opção é a “Trilha de Arcade Game” que ensinará aos participantes a criarem a própria máquina de Fliperama utilizando processos da fabricação digital. A Trilha é indicada para maiores de 14 anos, e terá aulas às quartas e sextas, das 14h às 16h30, a partir de 18 de fevereiro.

Fábrica de Cultura 4.0 de Iguape

Na Fábrica de Cultura 4.0 de Iguape diversão e aprendizado estão garantidos. A partir de 14 de fevereiro, às terças e quintas, das 14h às 16h45, o “Ateliê de Hip Hop: Danças Urbanas e Grafite” mostrará as crianças e jovens, entre 10 e 16 anos, técnicas de pintura sobre papel e muro, estêncil, grafite e lambe lambe, além de praticar formas de danças dos mais variados estilos da cultura Hip Hop.

Já no dia 18 de fevereiro começa a “Trilha de Construção e Toque de Berimbau”, que será ministrada aos sábados das 14h às 15h45. O curso pretende ensinar a como construir o próprio berimbau e as técnicas para tocar o instrumento em grupo e é indicado para maiores de 15 anos.