Concurso 2702 da Lotofácil: veja os números sorteados nesta sexta-feira

A Lotofácil deve pagar nesta sexta-feira (30) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Veja as dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta sexta-feira:

01, 02, 04, 06, 07, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

LEIA TAMBÉM: Acumulada, Quina paga R$ 8,6 milhões no sorteio de hoje; confira

Sorteio de ontem

No sorteio de quinta-feira, três apostadores dividiram o prêmio da loteria. As apostas foram feitas nas cidades de Lavras, Minas Gerais e Mamboré, no Paraná. A terceira aposta foi realizada pelo canal eletrônico, por isso não é possível identificar a origem. Cada um dos felizardos levou para casa um prêmio de R$ 467.596,10.

Super Sete sorteia R$ 7,7 milhões

Quem acertar os sete números da Super Sete nesta sexta-feira vai levar para casa a bolada de R$ 7,7 milhões, de acordo com a Caixa.

Confira os números sorteados:

4, 3, 0, 5, 9, 9, 1