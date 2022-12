Camareira que fingiu ter leucemia enviava fotos com sangue e curativos falsos para obter doações

A camareira Débora Barros dos Santos, de 25 anos, que é investigada por suspeita de fingir ter leucemia para obter doações em dinheiro para fazer exames e comprar remédios, em Pirenópolis, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal, costumava enviar algumas imagens para sensibilizar as pessoas que a ajudavam financeiramente. Segundo o delegado Tibério Cardoso, essas fotos, no entanto, mostram sangue e curativos falsos.

“Ela mandava para os colegas e muita gente desconfiou, mas ela dizia que era sangue”, explicou o delegado em entrevista ao site G1 (veja as imagens abaixo).

Camareira suspeita de fingir ter leucemia enviava fotos com sangue e curativos falsos, segundo a polícia (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

Uma colega de Débora, também ouvida pela reportagem do G1, contou que a jovem costumava enviar as imagens e dizia que o sangue saía do seu nariz depois das sessões de quimioterapia. No entanto, conforme as investigações, o material que aparece nas imagens não representam sangramentos.

O delegado ressaltou que a camareira dizia ser paciente do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, mas nunca foi atendida no local. Segundo a Polícia Civil, a jovem também não apresentou diagnósticos ou exames que comprovaram que tinha câncer, mas agora terá de se explicar.

“Ela vai ter que mostrar esse diagnóstico e tudo isso que ela alegou para arrecadar esse dinheiro. Se ela comprovar isso, tudo bem, mas ela alegou que estava fazendo tratamento no hospital que não a recebeu”, disse Cardoso.

Conforme a investigação, cerca de 200 pessoas contribuíram em campanhas realizadas pela jovem. Um grupo de amigas chegou a fazer tatuagens para homenageá-la, mas depois descobriu que tudo não passava de um golpe.

Amigas chegaram a fazer tatuagem em homenagem à camareira Débora Barros dos Santos, suspeita de fingir ter leucemia (Reprodução/Redes sociais)

Teria sido ‘obrigada’

Recentemente, a camareira procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Segundo Cardoso, ela disse que queria fazer uma denúncia de que tinha sido “obrigada” por uma terceira pessoa a fingir ter leucemia para pedir dinheiro.

“Ela procurou a delegacia com uma história bem absurda. Tudo indica que para se precaver desse golpe que ela aplicou. Ela coloca uma terceira pessoa que a teria ‘induzido’ a fazer isso. Não se sabe se essa pessoa existe mesmo, provavelmente não”, explicou o delegado.

O investigador destacou que Débora ainda não foi ouvida formalmente e que as vítimas estão indo até a delegacia para registrar boletins de ocorrência. Ainda não há a confirmação da quantia exata que a jovem teria obtido por meio das doações.

O caso segue sendo apurado pela corporação.

Camareira Débora Barros dos Santos, de 25 anos, postou panfleto nas redes sociais dizendo ter leucemia e pedindo doações (Reprodução/Redes sociais)

O que diz a camareira?

Familiares da camareira foram procurados e disseram que ela está internada no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e que aguarda o resultado de exames. Um homem que se apresentou como o pai dela, disse que a filha é inocente e que foi usada por uma mulher para que dissesse que tinha câncer.

“Ela [mulher] forjou essa doença, eu acho que ela dopava a minha filha e inventava que esses remédios eram caros. A mulher pegava o dinheiro para comprar os remédios”, afirmou o homem.

O pai falou que a filha teve culpa em não checar os dados dessa mulher e acreditar nela. No entanto, ele acredita na inocência da jovem. “De sábado pra cá, ela tá vomitando sangue, mas ela não tem câncer, ela forjou tudo para pegar esse dinheiro, minha filha não tem esse dinheiro. Se ela tivesse, a gente não estaria nessa cidade, mas sim no Maranhão”, desabafou ele.

Depois da repercussão do caso, os familiares de Débora foram novamente procurados, mas ainda não se pronunciaram.

