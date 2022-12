Amigas de infância são encontradas mortas em casa na Rocinha; entenda o mistério que ronda o caso

As jovens Stephany Paiva, de 19 anos, e Francisca Analice Mendes, de 20, foram encontradas mortas em uma casa na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita incial é de que elas teriam brigado e uma delas teria matado a outra e depois se matado. No entanto, parentes das vítimas, que eram amigas de infância, contestam essa hipótese.

Os corpos delas foram achados na madrugada de quinta-feira (29). A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 4h, mas só conseguiu ir até o local pela manhã, depois das 8h, por causa da grande circulação de criminosos na comunidade.

Uma perícia foi realizada no local do crime e, segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), ambas as jovens tinham marcas de facadas, sendo que Stephany estava em uma cama e Francisca deitada de bruços no chão do banheiro. Não haviam sinais de luta corporal e objetos quebrados.

Segundo familiares, as jovens eram muito amigas e eles não acreditam que elas possam ter brigado. Para eles, a suspeita é que tenham sido assassinadas, ainda mais porque o celular de ambas não foi encontrado na casa.

Irmã mais velha de Francisca, Silmara Mendes disse em entrevista ao jornal “O Globo” que a jovem, natural do Ceará, era casada e morava na Rocinha há um ano. Ela trabalhava em uma cafeteria em um shopping na Zona Sul do Rio. Já Stephany chegou a cidade há duas semanas para morar na comunidade com uma tia.

Silmara destacou que as duas se conheciam desde crianças e eram “inseparáveis”. “Eu espero que a polícia encontre o responsável e faça justiça. Minha irmã não brigou com a amiga. Ela era uma pessoa calma, não era de se envolver em briga. Tudo indica haver uma terceira pessoa. Quero que isso se resolva logo e, se houver culpado, que ele seja preso”, pontuou Silmara.

Já Maria de Fátima, prima de Francisca, contou que a jovem saiu de casa para visitar Stephany na noite de quarta-feira (28) e avisou ao marido que não iria demorar. No entanto, não voltou mais para casa não atendeu ao celular.

“A tia da Stephany, que mora com ela, chegou em casa e a encontrou morta em cima da cama. Depois viu a Analice no banheiro. Ninguém sabe o que aconteceu. Elas eram muito amigas. Ninguém entende. Ninguém ouviu nada. Nenhum vizinho ouviu barulho”, ressaltou Maria.

Investigação

A Polícia Civil informou, em nota, que a DHC foi acionada e que ainda faz diligências para apurar as circunstâncias do crime. Já a Polícia Militar informa que policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha foram acionados para verificar ocorrência, mas já encontraram as jovens sem vida.

Os corpos das jovens foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde vão passar por perícia para constatar a causa das mortes. Por enquanto, não há nenhum suspeito de envolvimento no caso.

