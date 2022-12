Adolescente autista é retirado de avião por não conseguir usar máscara contra covid

O empresário José Filho, pai de um adolescente autista fez uma denúncia formal à Polícia Federal depois que seu filho foi obrigado a descer do avião em Goiânia porque não estava usando a máscara de proteção contra covid-19, segundo notícia do G1.

A medida foi tomada apesar de uma lei anterior, Lei 14.019, de 2020, já garantir a dispensa do uso de máscaras de proteção para pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

O caso ocorreu na quarta-feira passada, quando a família e o adolescente de 15 anos, que passavam as férias em Goiânia, estavam retornando para os Estados Unidos, onde vivem.

Segundo José, a família já estava sentada aguardando a decolagem quando a aeromoça pediu que todos colocassem máscaras. Ele tentou explicar que o garoto é autista de nível 2 e tem dificuldade de usar máscara porque causa distúrbios sensoriais nele e podem desencadear uma crise.

O pai relatou que foi apresentado um documento que explicava que o adolescente era autista, mas a equipe de voo da companhia aérea disse que o menino deveria estar usando um crachá de autista. O próprio piloto do avião chamou o pai e desqualificou o documento, ameaçando dar voz de prisão se eles não se retirassem do voo.

LEIA TAMBÉM: Camareira que fingiu ter leucemia enviava fotos com sangue e curativos falsos para obter doações

A família perdeu o voo para São Paulo, onde faria conexão para os Estados Unidos, e procurou as autoridades no aeroporto para registrar uma queixa.

A companhia aérea Gol alegou que a documentação apresentada pela família sobre a condição do menor não continham laudo que atestasse que ele não podia usar máscara durante o voo, por isso a tripulação solicitou o desembarque.

LEIA TAMBÉM: Amigas de infância são encontradas mortas em casa na Rocinha; entenda o mistério que ronda o caso