Volta às aulas na rede municipal de São Paulo está marcada para o dia 6 de fevereiro de 2023

As aulas na rede municipal de ensino de São Paulo voltam no próximo dia 6 de fevereiro de 2023. Segundo calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME), as férias escolares ocorrem entre os dias 2 e 31 de janeiro. Já o recesso do meio do ano está previsto entre os dias 10 e 21 de julho.

A SME destacou que, entre os dias 9 a 27 de janeiro, promove o programa “Recreio nas Férias” com atividades gratuitas nas escolas da Rede. Além das atividades recreativas, as crianças e adolescentes vão receber três refeições diárias, sendo café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Além disso, para garantir a segurança alimentar de crianças e adolescentes no período do recesso escolar, a prefeitura entregou durante o mês de dezembro mais de 420 mil cestas básicas aos alunos da rede. O investimento foi de mais de R$ 48 milhões.

A cesta é composta com alimentos não perecíveis básicos, como arroz, feijão, extrato de tomate, farinha de milho, leite em pó, macarrão, óleo, sal e sardinha em lata. São aproximadamente 12 quilos de alimentos.

Prefeitura de SP antecipou crédito para compra de uniforme e material escolar para 2023 (Divulgação/Prefeitura de São Paulo)

Uniformes escolares

Na tentativa de evitar problemas com atrasos, a Prefeitura de São Paulo decidiu liberar dois meses antes do início das aulas na rede municipal os créditos para a compra de materiais escolares e uniformes para 2023. Os benefícios foram creditados no aplicativo Kit Escolar DUEPAY no último dia 12.

Segundo a prefeitura, o valor para a compra dos uniformes será de R$ 573,53. Já para os kits de material escolar os créditos variam de R$ 41,26, para as crianças do berçário, a R$ R$ 201,28, para alunos do ensino fundamental.

O auxílio será disponibilizado para todos os estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos e os alunos que fazem os cursos de idiomas dos Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs).

Para ter acesso aos recursos, é preciso baixar o aplicativo no celular, cujo download está disponível tanto para os sistemas Android quando iOS. Para usá-lo, os pais ou responsáveis devem ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) registrado no sistema da escola.

Quem já utilizou o aplicativo no ano passado, mas esqueceu a senha, deve recuperá-la. Clique aqui para ver qual o passo a passo.

Segundo a SME, as aquisições dos produtos podem ser feitas em mais de 300 lojas credenciadas da capital paulista, sendo 280 delas são pontos físicos e os demais online.

No início deste ano, o aplicativo ficou 18 dias fora do ar e os pais tiveram dificuldade em comprar os uniformes. Na ocasião, a prefeitura informou que a empresa Personal Net Tecnologia, responsável pelo app, foi multada pelos problemas técnicos. Assim, a administração municipal decidiu, pela primeira vez, antecipar o repasse do benefício dois meses antes do início das aulas, em fevereiro de 2023.

Confira abaixo os valores repassados para cada ciclo:

Educação Infantil – Mini-Grupo I e II: R$ 95,53

Educação Infantil – Infantil I e II: R$ 143,94

Ensino Fundamental – Ciclo de Alfabetização: R$ 166,67

Ensino Fundamental – Ciclo Interdisciplinar: R$ 201,28

Ensino Fundamental – Ciclo Autoral: R$ 160,63

Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos: R$ 142,70

Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs): R$ 114,34

