Vem muita chuva por aí! Veja detalhes da previsão do tempo para hoje em SP

A quinta-feira (29) na cidade de São Paulo será de muita chuva, indica a previsão meteorológica do Climatempo.

As precipitações chegam logo no fim da manhã. Para a tarde e a noite mais chuva é esperada, no volume de 45mm.

Quanto às temperaturas, a máxima vai alcançar os 25ºC ao meio-dia e a mínima registrada não passará dos 18ºC, às 20h.

A umidade do ar varia entre 70% e 88%.

Ainda segundo a previsão, o sol vai se pôr às 18h56.

Previsão para sexta-feira

Amanhã (30), última sexta-feira ano de 2022, a previsão do tempo indica um dia nublado, com possibilidade de garoa durante a manhã e à noite, além de chuva no período da tarde.

Os termômetros vão variar entre 17ºC e 24ºC, enquanto a umidade do ar partirá de 48% e chegará a 96%.

O sol nasce às 5h21 e se despede da Capital às 18h56.