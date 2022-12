Santos presta homenagem ao ‘Rei’ em suas redes sociais

O Santos Futebol Clube, clube que no qual Pelé jogou praticamente toda a sua carreira, prestou uma homenagem ao “Rei” nas redes postando a foto de uma coroa iluminada, simbolizando o reinado do jogador nos gramados da Vila Belmiro entre 1956 e 1974, e de todo o mundo pela Seleção Brasileira.

O maior atleta de todos os tempos chegou à Belmiro pelas mãos do ex-jogador Waldemar de Brito, que o descobriu jogando no juvenil do Bauru. Em 1956, Pelé foi apresentado do Santos e estreou um mês depois contra o Corinthians, onde marcou seu primeiro gol como profissional.

Com a ajuda de Pelé e de outros talentos, o Santos conquistou 10 títulos estaduais e seis campeonatos nacionais, além de duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963.

Em toda sua carreira como profissional, Pelé fez mais de 1.200 gols.