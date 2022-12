‘Rei do Futebol’ vestiu apenas a camisa de dois times e da seleção, mas também jogou pelo Flamengo e Fluminense; relembre

Considerado o “Rei do Futebol”, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, fez mais de 1,2 mil gols na carreira, mas se aposentou vestindo a camisa de apenas dois clubes, além da seleção brasileira. Ele também chegou a defender as equipes do Flamengo e Fluminense, mas isso em jogos combinados (veja mais abaixo).

“Mil gols! Mil gols! Mil gols! Mil gols! Mil gols! Só Pelé! Só Pelé, que jogou no meu Santos!” 🎶🥳 #PELÉ82 pic.twitter.com/PBIoaB9LkW — Santos FC (@SantosFC) October 23, 2022

Pelé começou a carreira de jogador de futebol no infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, no interior de São Paulo, após ser descoberto pelo ex-jogador Waldemar de Brito. Ele defendeu a equipe por dois anos, quando conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955.

Em 22 de julho de 1956, Waldemar apresentou Pelé ao Santos e foi amor a primeira vista. Durante um jogo treino, o menino já fez quatro gols, onde seu time ganhou de 6 a 1, despertando a atenção do clube.

Um mês depois de chegar ao Santos ele já estreou na equipe principal, durante um amistoso contra o Corinthians de Santo André, no dia 7 de setembro de 1956. Na ocasião, já marcou um gol. Na contagem de 1000 gols da carreira, este foi o primeiro oficializado.

O “Rei do Futebol” atuou durante quase toda sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. Nesse período, levou o clube a conquistar dez títulos estaduais e seis campeonatos nacionais (Taça Brasil e Torneio Robertão), além de duas Copas Libertadores e dois Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963.

News York Cosmos

Pelé jogou também no New York Cosmos no período de 1975 a 1977 ano em que conquistou o Campeonato da Liga Americana (NASL).

A estreia nova-iorquina, em 15 de junho de 1975, foi contra o Dallas Tornado, em um velho estádio cujo gramado fora pintado de verde em alguns pontos para esconder os buracos. Já nesse primeiro jogo, o público compareceu em massa, formando filas que se estenderam até depois do começo da partida para ver o “Rei do Futebol”.

Pelé mostrou alguns de seus truques já na estreia, com passes precisos e ajudou no primeiro gol. Logo depois fez o seu, socando o ar na comemoração. Foi o primeiro dos 65 que faria pelo Cosmos, onde só não fez chover, marcando gols de todos os tipos, incluindo bicicletas.

A última partida pelo time americano foi no Giants Stadium em 1 de outubro de 1977. Foi eleito presidente honorário do New York Cosmos.

Seleção Brasileira

Fez sua estreia na Seleção Brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos. O primeiro jogo, na Copa Rocca, foi contra a Argentina no Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele marcou seu “primeiro gol pela seleção”, mas o Brasil perdeu por 2 a 1.

Em 1958, na Copa do Mundo na Suécia, Pelé começou a usar a camisa 10, que se tornou sua marca. Nos dois primeiros jogos ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida, contra a União Soviética.

Na partida, Garrincha marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol de Vavá. No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando o seu primeiro gol na Copa.

No jogo final contra a França, no dia 29 de junho, Pelé marcou dois gols quando o Brasil foi campeão mundial vencendo a Suécia por 5 a 2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo.

Em 1962, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo, quando participou da Copa do Mundo no Chile. Na primeira partida contra o México, ele foi fundamental na vitória por 2 a 0.

Na Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma Santos, Jairzinho, Gérson e Tostão, disputou apenas três partidas, sendo eliminado na primeira rodada.

Na Copa do Mundo de 1970 no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou seis partidas e conquistou seis vitórias. O Rei Pelé marcou quatro gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. Após uma vitória contra a Itália, a equipe brasileira conquistou o tricampeonato e a Taça Jules Rimet.

Em 1971, Pelé decidiu se aposentar da Seleção Brasileira e sua despedida se fez em dois jogos. A primeira partida foi realizada em 11 de julho, contra a Áustria, no Estádio do Morumbi, São Paulo, que terminou empatada em 1 a 1.

A segunda partida foi no Estádio do Maracanã em 18 de julho, contra a Iugoslávia, com o placar de 2 a 2. Pelé que atuou apenas no primeiro tempo, deu a volta olímpica no intervalo da partida.

Flamengo e Fluminense

Muitos torcedores já sonharam em ter Pelé atuando pelo clube do coração, o que não aconteceu, mas Flamango e Fluminense puderam ter esse gostinho por pelo menos uma partida.

No Fla, o sonho pôde ser realizado em 1979, quando o “Rei do Futebol” aceitou defender a equipe em uma partida beneficente contra o Atlético-MG, para arrecadar fundos para vítimas de uma enchente em Minas Gerais. Na ocasião, ele não marcou nenhum gol, mas atuou ao lado de Zico e a equipe Rubro-Negra venceu por 5 a 1.

Once, I accidentally played for Fluminense! As a guest at a match in Nigeria, so many turned up to see me, the police made me play to keep the peace! // Certa vez, eu joguei pelo @FluminenseFC! Na Nigéria, tantas pessoas foram me ver que a polícia me fez jogar para manter a paz! pic.twitter.com/lKgUW9cUkl — Pelé (@Pele) April 26, 2018

Já no Fluminense, a partida na qual Pelé participou foi um amistoso contra o time Racca Rovers, da Nigéria, em 1978. O Tricolor fazia uma excursão pela África e faria uma série de partidas, quando, coicidentemente, o “Rei do Futebol” fazia uma visita ao país para uma ação de marketing de uma rede de eletrodomésticos.

Assim, o convite foi feito e ele aceitou dar o pontapé inicial no amistoso Fluminense. Mas a notícia se espalhou rápido e cerca de 30 mil ingressos se esgotaram rapidamente. Assim, ele diz que foi obrigado a continuar em campo.

“Certa vez, eu joguei pelo @FluminenseFC! Na Nigéria, tantas pessoas foram me ver que a polícia me fez jogar para manter a paz!”, escreveu o rei em seu Twitter.