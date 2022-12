Quatro sortudos acertam a Lotofácil e levam prêmio de R$ 1,1 mil cada um; veja os números

Quatro apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2700 da Lotofácil, que foi realizado na noite de quarta-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Eles são de Mogi Guaçu (SP), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE) e São Sebastião do Passe (BA). Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou para casa o prêmio de R$ 1.141.435,94.

Veja os números de quarta-feira:

03, 04, 05, 06, 07

09, 13, 14, 16, 17

19, 21, 22, 24, 25

No total, 485 jogadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, prêmio de R$ 1.426,97. Já outros 17.290 sortudos marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

Lotofácil volta hoje

A loteria volta a ser sorteada na noite desta quinta-feira (29), com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Quem quiser arriscar um palpite tem até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 20h.

Basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM: