Musa fitness presa recebeu Auxílio Emergencial; saiba como ela mantinha vida luxuosa com golpes

A personal trainer Andrea Luciana Zaude, que foi presa em flagrante após aplicar o 11º golpe contra a mesma joalheria de um shopping na Zona Norte de São Paulo e atropelar um segurança, recebeu o Auxílio Emergencial concedido pelo governo federal durante a pandemia de covid-19. No total, foram 16 parcelas que somaram R$ 5.250. Enquanto isso, ela continuava usufruindo de serviços luxuosos no comércio e aplicando fraudes.

Segundo dados que constam no Portal da Transparência, a primeira parcela do auxílio, no valor de R$ 600, foi paga a Andrea em abril de 2020. Os pagamentos seguiram, sendo que o último foi recebido em outubro do ano passado.

Nesse período, de acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a personal trainer, que também é modelo, ex-fisiculturista e competidora internacional de hipismo, continuava ser usufruir de serviços de luxo, enquanto era denunciada por golpes que tinha aplicado em diversos locais.

Em junho de 2020, o primeiro ano da pandemia, a musa fitness foi denunciada por um empresário após alugar um carro no Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, segundo um levantamento feito pelo site G1. Na ocasião, ela teria usado cartões de crédito para pagar pelo uso do veículo, mas nunca transferiu os R$ 9 mil devidos.

Em dezembro do mesmo ano, uma academia de luxo de Barueri também registrou uma queixa contra Andrea, que teria fechado um plano semestral no valor de R$ 11,3 mil e nunca pagou.

Outras empresas de Barueri, como lojas de diferentes segmentos, também denunciaram mulher por golpes aplicados naquela época, assim como a dona de um imóvel que teria sido alugado por ela, mas nunca recebeu os valores acertados entre as partes.

Já em outubro do ano passado, quando ela ainda recebia o Auxílio Emergencial, Andreia teria aplicado golpes em um hotel na Consolação, no Centro de São Paulo, onde passou uma semana hospedada e deixou um prejuízo de R$ 32 mil.

Em dezembro seguinte, ela procurou uma fisioterapeuta em Santana para colocar joias de ouro na orelha. O serviço custou R$ 5,5 mil e foi pago via Pix, mas também nunca chegou a cair na conta.

Ainda em dezembro de 2021, a musa fitness esteve em um salão de beleza na capital paulista, onde fez vários tratamentos em um período de quatro dias. Lá, ela também adquiriu joias, mas, assim como os demais casos, não pagou.

Golpes mais recentes

Em abril deste ano, um golpe teria sido aplicado contra a dona de um imóvel que foi alugado por Andrea. O aluguel seria de R$ 4,5 mil ao mês por um ano, mas ela sempre atrasou os pagamentos e acabou denunciada à polícia.

Depois disso, ainda em abril, o dono de uma loja de produtos de animais em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, disse ter sido vítima de estelionato. Ele disse que a mulher fez compras de vários produtos e pagou com cartões de crédito em nome de outras pessoas. Uma delas chegou a custar R$ 7 mil e também nunca foi paga.

A prisão

Andrea entrou no site de uma joalheria que fica em um shopping na Zona Norte de São Paulo e escolheu algumas peças, avaliadas em R$ 13 mil. Depois, fez um falso pagamento via Pix e esteve no estabelecimento na última terça-feira (27) para retirar as joias. No entanto, funcionários ficaram alertas, já que esse era o 11º golpe semelhante que ela aplicava no local, e acionaram os seguranças.

Ao deixar o local em um carro de luxo, ela acabou atropelando um dos seguranças que tentava impedir sua fuga. Um vídeo mostra quando o homem tentou abordá-la na saída do shopping e ela, que dirigia um carro branco, acelerou e o atingiu. O homem sofreu fraturas na perna e foi socorrido pelos colegas de trabalho.

Veja abaixo as imagens, divulgadas pelo portal R7, da RecordTV:

Depois disso, uma equipe da Polícia Militar que estava nas imediações foi avisada e identificou o carro da personal trainer seguindo pela Rua Voluntários da Pátria. Ela recebeu vários avisos de parada, mas só foi detida quando já estava na Rua Amaral da Gama, no bairro de Santana.

Assim, ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia. No local, acabou autuada por tentativa de homicídio contra o segurança. Além disso, deve responder por estelionato tentado e consumado e desobediência. A prisão dela foi convertida em preventiva após uma audiência de custódia

A defesa de Andrea não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

