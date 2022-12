Mulher sofre acidente em lua de mel e tem maxilar reconstruído; acidente matou 3

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo em Punta Cana, na República Dominicana, deixou três mortos e mais de 30 feridos. Um casal de brasileiros que passava lua de mel no local estava no veículo. A mulher, de 26 anos, precisou passar por uma cirurgia no maxilar e ainda se recupera.

A tragédia aconteceu no dia 7 de outubro. Flávia Martinez permanece, desde então, fazendo acompanhamento médico e falou pela primeira vez ao “G1″.

Flávia, moradora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, bateu a cabeça e ficou com metade do rosto muito inchado, conforme contou seu marido, Jhordan Abdalla, de 28 anos, que apenas ralou os braços.

“Nunca pensei que passaria por isso um dia. Ficou um sentimento de gratidão por estar viva e bem com as pessoas que amo”, disse a jovem, que precisou passou por uma cirurgia no mesmo dia do acidente.

Flávia ficou cerca de 10 dias internada na República Dominicana. Mesmo após mais de dois meses da tragédia, a vítima segue sendo acompanhada por um bucomaxilo e por um neurocirurgião.

“Estou me recuperando bem. Fiz a cirurgia [no maxilar] no dia 24 de novembro. Tive que colocar quatro placas e 17 parafusos. Vou ter que continuar fazendo acompanhamento com um dentista para ver se vou precisar usar aparelho, pois a minha mordida ficou torta. E preciso ficar em repouso com o colar cervical direto por conta da fratura na C7 [vértebra que fina na região do pescoço]”, explicou ao “G1″.

O acidente

Segundo o jornal argentino “Clarín”, o acidente e Punta Cana deixou três vítimas fatais - duas argentinas e uma peruana.

O motorista do ônibus, Franklin Nín Pérez, afirmou inicialmente que um caminhão o havia fechado, mas um vídeo gravado no local não mostra o tal caminhão. De acordo com a mídia dominicana, um pneu pode ter explodido quando o ônibus estava em movimento.

Uma chilena que estava no ônibus afirmou que o veículo estava em alta velocidade. O caso ainda é investigado.

