Mais quatro postos do Poupatempo são inaugurados no Estado de SP; confira endereços

Governo de São Paulo inaugura quatro novos postos do Poupatempo (Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

O Governo do Estado de São Paulo inaugurou na última quarta-feira (28) três novos postos do Poupatempo na Capital (Canindé, Carrão Digital e Santana Digital) e mais um na cidade de Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana.

Com capacidade para realizar até 1,1 mil atendimentos por dia, a unidade do Canindé é a primeira da Zona Norte de São Paulo a oferecer atendimentos presenciais. Já os postos do Carrão e de Santana são 100% digitais.

Físico X digital

Os postos físicos oferecem serviços essencialmente presenciais, como solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, entre outros. Vale lembrar que o atendimento presencial exige agendamento prévio de data e hora pelo site, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual, o “P”, que é acessado via portal ou WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Nos canais eletrônicos, os usuários já encontram mais de 250 serviços. Entre as opções estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais e acesso a comprovante digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo.

Confira os endereços das novas unidades do Poupatempo e os horários de funcionamento:

Poupatempo do Canindé (Shopping D): Avenida Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Poupatempo do Carrão Digital: Rua Melo Freire, 1721 – Vila Gomes Cardim. Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 19h, e sábado, das 7h às 13h.

Poupatempo de Itapecerica da Serra: Rua Major Manoel Francisco de Moraes, 25 – Centro – Itapecerica da Serra. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Poupatempo de Santana Digital: Metrô Santana – Av. Cruzeiro do Sul, 3200 – Boxes B42 a B45 – Santana. Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 19h, e sábado, das 7h às 13h.

LEIA TAMBÉM: