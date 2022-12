Lotofácil tem hoje prêmio de R$ 1,5 milhão; confira

Após premiar quatro sortudos, a Lotofácil retoma nesta quinta-feira seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, que será pago a quem acertar os 15 números.

Confira os números loteria e veja se ficou milionário:

01, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25

LEIA TAMBÉM: Confira os números da Quina com prêmio de R$ 7,5 milhões

Sorteio de ontem

Quatro apostadores acertaram as 15 dezenas no sorteio de ontem e dividiram o prêmio da Lotofácil. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou para casa o prêmio de R$ 1.141.435,94. Eles são de Mogi Guaçu (SP), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE) e São Sebastião do Passe (BA).

Dupla Sena paga R$ 1,2 milhão, confira

O primeiro sorteio da Dupla Sena está com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão, de acordo com a Caixa. Já quem acertar as dezenas do segundo sorteio pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 52,9 mil.

Confira as dezenas sorteadas para a Dupla Sena desta quinta-feira:

1º sorteio

04, 05, 11, 21, 27, 30

2º sorteio

04, 08, 17, 30, 43, 47