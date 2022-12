Filhos de Sandra Regina, netos visitam Pelé no hospital: “Tudo é no tempo de Deus”

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebeu a visita dos netos Octavio Felinto e Gabriel Arantes do Nascimento na quarta-feira (28). Eles são filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, reconhecida como filha do ex-jogador apenas na década de 90 após uma batalha judicial. Nas redes sociais, os rapazes celebraram a reaproximação com o avô.

“Tudo é no tempo de Deus [...] Errar e acertar fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas, toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas a momentos que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa. Agradeço a Deus por ter proporcionado esse momento, pois era o que minha mãe mais sonhava, tem coisas que uns plantam e outros colhem e nós estamos colhendo”, escreveu Octavio.

“Agradeço a quem ficou feliz por nós, estamos extremamente felizes e de antemão agradecer a todos da minha família, que foram extremamente receptivas e amorosas com a gente. Além disso, torcendo e orando pela melhora do nosso avô. Deus abençoe a todos e daqui para frente é uma nova história”, continuou ele.

Antes do encontro com o avô no hospital, Octavio e Gabriel tinham estado com o ex-jogador apenas uma vez, em 2011. Agora, Kely Nascimento, filha de Pelé, postou em seu perfil do Instagram uma foto com os rapazes no hospital e ressaltou a importância de que todos estejam juntos.

“Esses momentos são difíceis de explicar. Às vezes muita tristeza é desespero, outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ao outro, e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena. Com todos juntos”, destacou ela.

No Natal, além de Kely e da esposa de Pelé, Márcia Aoki, estiveram no hospital os demais filhos do ex-jogador: Joshua Nascimento, Flávia e Edinho.

Quem foi Sandra Regina?

Sandra Regina nasceu em 24 de agosto de 1964. A mãe dela é a empregada doméstica Anízia Machado.

Em 1991, entrou na Justiça com um pedido para que Pelé a reconhecesse como filha. O processo seguiu andamento e ela ganhou o sobrenome do ex-jogador em 1996, depois que um exame de DNA comprovou a paternidade.

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto foi reconhecida como filha de Pelé após disputa judicial, na década de 90 (Reprodução)

A relação entre eles foi conturbada e a história é relatada no livro “A Filha que o Rei Não Quis”, do pastor Walter Brunelli. Em 2000, Sandra foi eleita vereadora pelo PDT em Santos, cidade que projetou o Rei do Futebol para o mundo.

A mulher morreu no dia 17 de outubro de 2006, aos 42 anos, após ficar internada para o tratamento de um câncer em metástase.

Em entrevista ao site UOL, em 2002, o ex-jogador explicou os motivos pelos quais a relação com a filha não foi das melhores.

“Muitas pessoas querem traçar um paralelo entre a história da Flávia e a da Sandra Regina, a filha que reconheci na Justiça. Vejo mais as diferenças do que as semelhanças. Enquanto Flávia me procurou para contar tudo, Sandra preferiu recorrer aos advogados e à imprensa. Nunca havia me encontrado pessoalmente com ela até fazer o teste do DNA. Certa vez, foi feita uma tentativa de aproximação entre nós, mas ela recusou”, afirmou.

“No início, dizia que queria apenas usar o meu nome. Quando conseguiu, entrou na Justiça pedindo dinheiro. Minha mãe também conversou com ela. Aconselhou Sandra a adotar o caminho do entendimento, não o do confronto, mas tempos depois Sandra voltou a falar pela boca dos seus advogados. As duas têm o meu sangue, mas Flávia nunca exigiu nada, por isso ganhou tudo”, explicou o Rei do Futebol.

Estado de saúde de Pelé

O último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein no último dia 21 informou que o câncer enfrentado pelo ex-jogador progrediu e que sua condição “requer maiores cuidados”.

Pelé, que tem 82 anos, está internado desde 29 de novembro para tratar de um câncer diagnosticado em 2021 e de uma infecção respiratória. Ele segue sem previsão de alta.

“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica”, destacou o boletim médico.

